Министерският съвет прие решение за създаване на Национален комитет за подготовката и отбелязване на 190 години от рождението на Васил Левски през 2027 г., 180 години от рождението на Христо Ботев и 150 години от Освобождението на България през 2028 г., съобщиха от правителствената пресслужба.

Предложение: 2027-а да бъде обявена за Година на Васил Левски

Комитетът ще координира подготовката и осъществяването на инициативите за трите годишнини. Той ще изготви и предложи единна национална програма за периода 2027–2028 г., която ще включва културни, образователни, научни и обществени прояви на национално и местно ниво. Програмата ще обедини честванията, като запази тяхната историческа и тематична специфика.

Координацията на дейностите е възложена на Министерството на културата. То ще работи в партньорство с държавни институции, общини, научни и културни организации, образователни институции, обществени медии и представители на гражданския сектор.

Целта е отбелязването на годишнините да надхвърли традиционните възпоменателни прояви и да се превърне в дългосрочна национална инициатива за съхраняване на историческата памет, утвърждаване на националните ценности и популяризиране на българското културно и историческо наследство, особено сред младите хора, се посочва в съобщението.