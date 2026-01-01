Целта на Столична община е да запази историческата „Слънчева алея“ на познатото ѝ място и да гарантира свободния достъп на хората до Витоша. Маршрутът преминава през частен имот в Княжево, който по действащия устройствен план е предвиден за застрояване. За да реши този дългогодишен проблем и да гарантира бъдещето на алеята, кметът предлага Столична община да придобие терена чрез замяна с два общински имота в Драгалевци, на единият от които вече има изградени законни частни сгради. Предложените условия предвиждат и доплащане от 180 000 евро в полза на общината. Решението е съобразено с независими пазарни оценки и цели да защити както обществения интерес, така и общинската собственост. Замяната все още не е извършена и подлежи на необходимите устройствени процедури и решение на Столичния общински съвет.

„Слънчевата алея“ е един от най-познатите и обичани маршрути към Витоша. Поколения софиянци са минавали по нея, без да подозират, че част от трасето преминава през частен имот, предназначен за жилищно строителство.

Това е същината на проблема. Имотът в Княжево е с площ 1089 кв. м, намира се извън границите на Природен парк „Витоша“ и по действащите устройствени планове в него е допустимо ниско жилищно строителство. За имота има издадени разрешения за строеж. Собственикът има законни права, които общината не може да пренебрегне, но съществува и значим обществен интерес – историческият туристически маршрут да остане свободно достъпен.

Столична община

Предложението е общината да придобие този терен, а предназначението му да бъде променено от жилищно строителство в озеленяване. Така „Слънчевата алея“ ще остане на съществуващото си трасе, без да бъде преместена, и ще получи трайна устройствена защита като част от зелената система на София.

За да постигне това, Столичната община разглежда възможността за замяна с общински имоти в Драгалевци. Разбираме въпросите и притесненията на жителите на квартала, особено по отношение на терена, който по действащия подробен устройствен план е предназначен за озеленяване и трафопост.

Тук е важно да се направи разграничение между Общия и Подробния устройствен план.

Действащият подробен план за имотите в Драгалевци е одобрен през 1990 г. и изменен през 1999 г. Впоследствие Общият устройствен план на София определя тази територия като зона за малкоетажно жилищно застрояване със специфични изисквания. Следователно предложението за жилищно предназначение е допустимо в рамките на действащия ОУП. То обаче изисква изменение на подробния план и спазване на всички законови процедури.

Предлага се ново разпределение на съседните терени, при което се обособяват два урегулирани имота за жилищно строителство и се запазва предвидената пешеходна връзка между ул. „319“ и ул. „Ген. Ковачев“.

Съществено е и че в единия общински имот вече има законно изградени частни сгради, собственост на същото лице, което притежава имота върху „Слънчевата алея“. Общината притежава земята, а частният собственик – сградите и съответните права върху терена. Предложението отчита и тази съществуваща ситуация.

Как се защитава финансовият интерес на София?

За имотите са изготвени независими пазарни оценки от сертифициран оценител с дата 26 октомври 2026 г. Частният имот в Княжево е оценен на 622 607 евро, а двата общински имота в Драгалевци – общо на 672 243 евро.

Пазарната стойност на един имот зависи от местоположението, достъпа, конфигурацията, инфраструктурата и възможностите за застрояване, а не единствено от площта му.

В последния проект за решение кметът предлага Столичният общински съвет да определи цена от общо 802 607 евро за общинските имоти. Така предложените условия предвиждат доплащане на 180 000 евро в полза на Столична община от частния собственик.

Тези условия подлежат на обсъждане и решение от Столичния общински съвет.

Какво предстои?

Към момента няма извършена замяна. Предложението трябва да премине през необходимите устройствени и имуществени процедури. Промяната на статута на публичната общинска собственост и евентуалното разпореждане с имотите изискват изрично решение на Столичния общински съвет с квалифицирано мнозинство.

За Столична община е важно да бъдат отчетени и интересите на жителите на Драгалевци, включително съществуващото озеленяване и въздействието на предлаганите промени върху квартала.

Нашата отговорност е да търсим решения, които издържат както юридически и финансово, така и пред хората. Искаме да запазим „Слънчевата алея“ за следващите поколения, като същевременно защитим общинската собственост и гарантираме прозрачност при вземането на решенията.

Фактите за предложението за „Слънчевата алея“:

1. Защо общината трябва да придобие имот, през който хората преминават от десетилетия?

Защото историческото използване на една пътека не означава автоматично, че земята е общинска.

Имотът в Княжево е частна собственост с площ 1089 кв. м. По действащия подробен устройствен план е предназначен за жилищно строителство, а през 2023 г. за него са издадени разрешения за строеж.

Предложението на общината е този имот да бъде придобит и предназначението му да бъде променено в „за озеленяване“. Така маршрутът ще остане на познатото си място и ще получи трайна защита за обществено ползване.

2. Защо се разглеждат два общински имота срещу един частен?

Защото площта сама по себе си не определя стойността на недвижимия имот.

Двата общински имота в Драгалевци са с обща кадастрална площ 2435 кв. м, а частният имот в Княжево е 1089 кв. м. Пазарната стойност обаче зависи от местоположението, достъпа, формата на терена, инфраструктурата, ограниченията и действителните възможности за застрояване.

Затова са възложени независими оценки на всеки от имотите, вместо да се прави механично сравнение на квадратните метри.

3. Какви са реалните финансови условия на предложението?

Независимите пазарни оценки от 26 октомври 2026 г. определят стойност от 622 607 евро за частния имот и общо 672 243 евро за двата общински имота.

В последния проект за решение обаче кметът предлага общинските имоти да бъдат прехвърлени при обща цена 802 607 евро, като частният собственик доплати 180 000 евро в полза на Столична община.

Това е предложението, което следва да бъде обсъдено от Столичния общински съвет. Няма извършена замяна и няма основание да се представя първоначалната разлика от близо 50 000 евро като окончателно предложеното доплащане.

4. Превръща ли общината зелена зона в жилищна?

Тук трябва да се разграничат два устройствени документа.

По действащия подробен устройствен план единият общински имот в Драгалевци действително е отреден за озеленяване и трафопост.

Но Общият устройствен план на София определя територията като зона за малкоетажно жилищно застрояване със специфични изисквания (Жм2). Това означава, че предложеното жилищно предназначение е допустимо по ОУП, макар за реализирането му да са необходими изменение на ПУП и съответните законови решения.

В същото време за частния имот върху „Слънчевата алея“ се предлага обратната промяна – от жилищно строителство към озеленяване.

Предложението създава възможност за запазване на историческата алея като обществено зелено пространство, но не отменя необходимостта да се оцени въздействието върху съществуващото озеленяване в Драгалевци.

5. Предвижда ли се застрояване на общинските терени в Драгалевци?

Предложението за изменение на подробния устройствен план предвижда обособяване на два урегулирани поземлени имота с предназначение за жилищно строителство.

Това е устройствена възможност, а не разрешение за конкретни нови сгради.

Предстои да бъдат уточнени параметрите на застрояването, съществуващото озеленяване и изискванията за неговото опазване. Столична община ще отчете тези обстоятелства при следващите стъпки от процедурата.

6. Защо се разглежда именно този имот в Драгалевци?

Защото в единия от общинските имоти вече има законно изградени частни сгради, собственост на притежателя на имота върху „Слънчевата алея“.

Собствеността върху земята и сградите е разделена. Предложението отчита това съществуващо положение и разглежда възможността за ново регулационно решение, което да позволи придобиването на терена върху туристическия маршрут.

Това обстоятелство само по себе си не предопределя извършването на замяна. Окончателното решение зависи от изпълнението на всички законови условия и от Столичния общински съвет.

7. Променен ли е вече статутът на публичния общински имот?

Не. Допускането на изработване на проект за изменение на подробния устройствен план не означава, че промяната е окончателно одобрена или че собствеността е прехвърлена.

Промяната на публична в частна общинска собственост и евентуалното разпореждане с имота са отделни процедури. Те изискват изрични решения на Столичния общински съвет с предвиденото в закона квалифицирано мнозинство.

Заповедта за допускане на устройствената процедура е оспорена по съдебен ред. Общината ще се съобрази с произнасянето на съда и приложимите законови изисквания.

8. Какво печелят софиянци от предложеното решение?

Възможност да бъде запазен историческият маршрут на „Слънчевата алея“ на съществуващото му трасе, като частният имот бъде придобит от общината и предназначен за озеленяване и обществено ползване.

Предложените финансови условия предвиждат и доплащане от 180 000 евро в полза на общината.

Това са очакваните ползи, които трябва да бъдат съпоставени с последиците за общинските имоти в Драгалевци, преди Столичният общински съвет да вземе окончателно решение.