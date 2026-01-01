Окръжният съд в Смолян назначи съдебномедицинска експертиза на Кирил Пенчев, обвинен в убийството на 74-годишния Бойко Младенов от неделинското село Кочани.

Това съобщи председателят на Окръжния съд Петър Маргаритов. Той добави, че решението е взето, след като делото се отлага шести път заради неявяване на подсъдимия и представяне на болнични листове от лечебни заведения.

Делото срещу Пенчев е образувано на 23 януари 2026 г. по внесен обвинителен акт за това, че през март 2024 г. е нанесъл три удара с брадва в главата на Бойко Младенов след спор за тесен път в селото.

Пострадалият е починал три дни по-късно в болница вследствие на тежка черепно-мозъчна травма. Срещу подсъдимия е повдигнато и обвинение за закана с убийство срещу съпругата на починалия.

Съдът в Смолян отложи дело за убийство заради неявяване на подсъдимия

Назначената експертиза трябва да установи дали Пенчев страда от тежко заболяване, което възпрепятства участието му в наказателното производство, както и какъв е евентуалният период за възстановяването му.

Последният болничен лист, който представя Пенчев, е за отпуск по болест от 23 октомври до 21 ноември. В документа е отбелязано, че здравословното му състояние не позволява явяване пред органите на съдебната власт.

Съдът постанови принудително довеждане на подсъдимия за следващото заседание, насрочено за 1 декември от 14:30 часа. По време на досъдебното производство на Пенчев е била назначена комплексна съдебно-психиатрична и психологична експертиза, според която той е могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си.