Окръжният съд в Смолян отложи делото срещу Кирил Панчев, обвинен за убийството на 79-годишния Бойко Младенов от неделинското село Кочани заради неявяване на подсъдимия. В съдебната зала присъстваха тримата синове на починалия и негов внук.

Окръжният прокурор и наблюдаващ делото Недко Симов посочи, че случаят е специфичен, тъй като неколкократно по делото са представяни документи за влошено здравословно състояние на подсъдимия. По думите му към момента Панчев се намира в болнично заведение.

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Симов поиска съдът да задължи подсъдимия да представи съдебномедицинско удостоверение по утвърдения образец или да бъде даден ход в отсъствието на Панчев. По делото беше представена служебна бележка от лечебното заведение „Централ Хоспитал“.

След съвещание съдебният състав прие, че не следва да бъде даден ход на делото, тъй като не са налице законовите предпоставки то да бъде разгледано в отсъствието на подсъдимия. Магистратите отложиха заседанието за 1 септември.

Обвинителният акт срещу Кирил Панчев беше внесен в Окръжния съд в Смолян през януари тази година. Той е обвинен за убийството на Бойко Младенов, както и за закана с убийство срещу съпругата на пострадалия.

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Според обвинението престъплението е извършено през март 2024 г. след спор за тесен път в село Кочани. По данни на прокуратурата Панчев пресрещнал Младенов, докато той управлявал трактор, издърпал го от кабината и му нанесъл три удара с брадва в главата. Пострадалият починал три дни по-късно в болница вследствие на тежка черепно-мозъчна травма.

По време на досъдебното производство на подсъдимия е била назначена комплексна съдебно-психиатрична и психологична експертиза, според която той е могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си. До момента Кирил Панчев не се признава за виновен по повдигнатите му обвинения.