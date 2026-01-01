Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта.

Предлаганите изменения са насочени към по-голяма яснота и съгласуваност на националната нормативна уредба с променената европейска рамка, като се гарантират надеждността на информацията за устойчивостта и ефективният публичен надзор.

Прецизират се изискванията към одиторите по устойчивостта и приложимите стандарти, като се въвежда реалистична рамка за одитите, което ще доведе до административно и финансово облекчаване на предприятията.