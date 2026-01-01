Столичната община ще може да изгради собствена мащабна мрежа от автоматизирани технически средства и системи за контрол на скоростта и други нарушения по пътищата. Общинският съветник от групата на ПП-ДБ в СОС Симеон Ставрев предлага създаването на специализирана работна група, която в кратък срок да координира процеса и да подготви финансовата рамка за Бюджет 2027.

Според законодателните промени от септември тази година, 50% от постъпилите средства от глоби от общински камери ще влизат директно в местните бюджети, като те могат да бъдат разходвани единствено и само за мерки, свързани с пътната безопасност. Останалата част отива във Фонда за пътна безопасност.

Камерите могат да установяват превишена скорост, преминаване на червен сигнал на светофара, движение в лентите за обществен транспорт, неизползване на обезопасителен колан, ползване на мобилен телефон по време на управление и неспазване на пътната маркировка.

„Целта на тази система не е събирането на глоби и пълненето на хазната, а спасяването на човешки животи. Опитът ни показва, че само два-три месеца след поставянето на камери на ключови места, нарушенията намаляват драстично с 60 до 80%. С промените в закона София най-накрая има възможност да инвестира половината от тези средства обратно в града - единствено и само за по-сигурни улици, по-безопасни кръстовища и по-добра пътна инфраструктура.“, коментира Ставрев.

Според пазарните оценки една сертифицирана стационарна точка за контрол на скоростта „до ключ“ струва до 72 000 евро с ДДС. Цената включва сертифициран радар или лазер, ANPR камера, инфрачервено осветление, стълб, захранване, връзка, първоначална метрологична проверка и дял от интеграцията с МВР. Предлага се първоначална мрежа от 20 точки (1,1 – 1,6 млн. евро) с възможност за разширение до 50 точки. Най-напред се предвижда поставянето на камери на ключови транзитни артерии и вътрешноградски булеварди с висок риск от инциденти, сред които Околовръстният път (при „Ринг Мол“ и детелините с „България“, „Черни връх“, „Ал. Малинов“, Бояна), бул. „Цариградско шосе“, бул. „Сливница“, бул. „България“, бул. „Тодор Каблешков“ и др.

Предложението ще бъде гласувано на предстоящото заседание на Столичния общински съвет в четвъртък.