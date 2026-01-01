Карлос Насар спечели четвърта световна титла във вдигането на тежести в Нинбо, Китай. Българинът спечели златото в категория до 95 килограма със световни рекорди в двубоя от 415 килограма, в изхвърлянето от 185 килограма и в изтласкването от 230 килограма.

Българинът имаше начална заявка от 170 килограма, но от щаба на националния отбор я вдигнаха на 175. С тази тежест Насар нямаше проблеми, за да направи успешен старт в изхвърлянето.

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Последва опит на 180 килограма от страна на олимпийския шампион, който също бе успешен. В третия си опит Насар даде заявка за световен рекорд от 185 килограма, която също успя да покрие и така поведе в класирането, осигурявайки и първи медал за България от шампионата.

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Втори след изхвърлянето е Нургиса Алидетули от Казахстан, който също направи три успешни опита. Първите два бяха на тежестта на Насар - 175 и 180 килограма, но третият му опит бе на 182 килограма, с които също се справи. С третия си опит Алидетули подобри световния стандарт в категорията, който бе 181 килограма.

Иранецът Али Алипур допълва челната тройка в изхвърлянето със 181 килограма. Той пробва и подобряване на световния рекорд на 184 килограма, но не успя да задържи щангата над главата си.

Представителят на домакините от Китай Цян Фейсян, който бе смятан за един от основните претенденти за златото, направи само един успешен опит в изхвърлянето, който бе на началната тежест от 172 килограма. След това той направи два неуспешни опита на 177 килограма и е пети във временното класиране.

В изтласкването Насар започна с още един успешен опит на 213 килограма. Във втория си опит той се справи с 218 килограма, което му помогна да постави световен рекорд в двубоя с 403 килограма и да му гарантира минимум сребърно отличие. Той обаче не се спря тук и направи опит и на 230 килограма - за световен рекорд в изтласкването и още една поправка на световния рекорд в двубоя, което също не се оказа никакъв проблем за него.

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Втори с двубой от 399 килограма - с 16 по-малко от Насар, остана Нургиса Алидетули. Казахстанецът записа 217 килограма в изтласкването. С два килограма по-малко завърши иранецът Али Алипур, който грабна и бронзовия медал. Алипур завърши с бронз и в двубоя от 396 килограма.

Световно първенство по вдигане на тежести, категория до 95 килограма при мъжете:

Двубой:

1. Карлос Насар (България) - 415 килограма (185+230), световен рекорд

2. Нургиса Алидетули (Казахстан) - 399 килограма (182+217)

3. Али Алипур (Иран) - 396 килограма (181+215)

Изхвърляне:

1. Карлос Насар (България) - 185 килограма, световен рекорд

2. Нургиса Алидетули (Казахстан) - 182 килограма

3. Али Алипур (Иран) - 181 килограма

Изтласкване:

1. Карлос Насар (България) - 230 килограма, световен рекорд

2. Нургиса Алидетули (Казахстан) - 217 килограма

3. Али Алипур (Иран) - 215 килограма

"Имах доста неприятни ситуации в последните 30 дни. Надявам се да няма какво да ме притесни за световното първенство. Сигурен съм, че ако съм здрав, ще си свърша работата", това каза Насар пред репортери преди да замине на световното първенство в Нинбо.

"На мен чуждите очаквания не ми тежат, защото и моите са такива. Аз като дете съм влязъл в училище с българския химн и не отивам за нищо по-малко от него", добави действащият световен и европейски шампион.

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"Около 10-15 дни се борих с бактериална инфекция. След това имах вирусна инфекция. Впоследствие получих контузия при инцидент. Имах скъсана фасция на крака и спукана вена. Беше болезнено, но сега съм здрав като бик", посочи "Спортист номер 1 на България".

Той добави, че не се плаши от конкуренцията, въпреки тези проблеми.

"В последните години съм доказал, че аз съм върховният хищник във вдигането на тежести, така че конкуренцията да мисли какво ще прави. Първата ми цел е да бъда световен шампион. Последните 30 дни бяха наистина доста трудни за мен. Ако имам възможност, имам сили и ако се налага, тогава ще правя световен рекорд", каза още Насар.