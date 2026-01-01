На 100 години ни напусна Китан Йорданов – един от първите танцьори на Ансамбъл "Пирин“, човек, оставил частица от живота и сърцето си в историята на ансамбъла и в българския танц. Товаа съобщиха от културния институт.

"През февруари заедно отпразнувахме неговия вековен юбилей. Той отново стъпи на сцената на Ансамбъл "Пирин“, редом до своята съпруга Юлия – неговата любов и спътница в живота и танца. Бяха мигове, изпълнени с вълнение, сълзи, прегръдки и благодарност. Милион гледания на споделеното видео показаха колко много хора са се докоснали до тази история за любовта, предаността и силата на българския дух.

Днес си спомняме за Китан с обич и признателност. За неговия талант, за годините, посветени на сцената, за следата, която остави в семейството на Ансамбъл "Пирин“.

Някои хора си тръгват от сцената, но никога не напускат нейната история", пишат в своя публикация от Ансамбъл "Пирин".

Поклонението ще се състои на 5 ноември, четвъртък, от 11:30 часа в църквата на Старите гробища в Благоевград.