Синът на убития бизнесмен Слави Бинев – Калоян, излезе с първи думи след трагедията. По думите на таекуондиста обвиненият за престъплението е наричал свой Слави Бинев свой брат.

В своя профил в Instagram Калоян Бинев пише:

"В този пост колкото и думи да се изпишат, все ще са малко.



На 24-ти с един куршум не беше убит само баща ми. Беше убит баща на пет деца, съпруг, учител, лектор, мечтател, приятел, ментор и още толкова много!



Не знам какво да кажа. На този ден един човек - семеен приятел, който наричаше баща ми свой брат - не уби само един човек, а хиляди хора по този свят. Защото във всеки, до когото се е докоснал, баща ми е оставил частичка от себе си!



Да, беше строг, и то изключително. Но това не означаваше, че обичаше по-малко или че не го беше грижа. Беше човек с огромно сърце и с една усмивка, която нищо и никой няма да може да заличи! Човек на честта, с огромно достойнство!



Тати, ти не заслужаваше това! Всички те обичаме и ни липсваш.



ОБИЧАМЕ ТЕ!".

Бизнесменът и президент на Българската федерация по таекуондо Слави Бинев беше застрелян в дома си в столичния квартал „Павлово“ на 24 октомври 2026 г. Часове след тежкото престъпление трима заподозрени бяха задържани в района на тунел „Траянови врата“ на автомагистрала „Тракия“.

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