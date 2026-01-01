Нерегламентиран обект за клане на животни е установен при съвместна проверка на инспектори от Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – София област и служители на полицията в имот в Ихтиман. Проверката е извършена след постъпил сигнал, съобщиха от Агенцията.

В имота са установени 16 коня и едно говедо, които не са идентифицирани по установения ред. Обектът не е регистриран като животновъден. Осем от конете са били натоварени в транспортно средство, което няма необходимата регистрация за превоз на живи животни.

Открити са следи от клане на животни и изхвърлени странични животински продукти. В имота е имало и хладилна камера, както и месо, глави и субпродукти от говеда и коне, без документи за произход. Дейността е извършвана при неспазване на хигиенните изисквания и без необходимата регистрация по Закона за храните.

Насочени за унищожаване са 100 кг месо и 80 кг субпродукти. По данни на собствениците месото е използвано за производство на месни продукти, които са продавани в квартала.

На животните е наложена възбрана за движение до получаване на резултатите от назначените изследвания за установяване на здравния им статус.

За констатираните нарушения са предприети съответните административни мерки. Действията на компетентните органи по случая продължават.