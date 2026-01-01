Трима души са задържани при акция на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) във връзка със съхранение на съоръжения за производство на тютюневи изделия. Акцията е осъществена съвместно с Областната дирекция на МВР (ОД на МВР) – Благоевград, каза на брифинг в благоевградското село Рилци комисар Иван Стоилов – началник на отдел в ГДБОП.

БТА

При акцията, проведена в следобедните часове вчера в помещение в селото, са установени голям брой машини, техника, материали и консумативи за производство на тютюневи изделия, посочи комисар Стоилов.

ГДБОП разби нелегална фабрика за цигари в Мизия, сред арестуваните има издирван (СНИМКИ)

По думите му единият от задържаните е „знакова фигура“ по оперативни данни на ГДБОП в тази дейност – производство, логистика, осигуряване на съоръжения и машини за поточни линии за изграждане на нелегални фабрики за производство на цигари.

БТА

Пред журналисти директорът на ОД на МВР – Благоевград старши комисар Красимир Кацаров посочи, че след извършената проверка и установяване на машините и съоръженията, е докладвано на компетентната прокуратура. В момента се извършват задълбочени анализи и мероприятия, с цел установяване на всички лица, имащи съпричастност към извършената дейност, посочи той.

БТА

Образувано е досъдебно производство при условията на неотложност, което се наблюдава от Районна прокуратура – Благоевград, каза районният прокурор Елица Калпачка. Тя посочи, че са иззети машини и съоръжения, предназначени за производство на тютюневи изделия, като е изяснено, че е нарушен редът за тяхното съхранение. Иззети са и доста консумативи, които са пряко предназначени точно за производство на тютюневи изделия, каза още административният ръководител на Районна прокуратура – Благоевград.

БТА

Прокурор Калпачка посочи, че престъплението, за което се води разследване, е за съхранение на съоръжения, които служат за извършване на производство на тютюневи изделия. Тя допълни, че до момента не е установена надлежна регистрация на машините, иззети по досъдебното производство, по надлежния ред. По думите ѝ за такова престъпление законът предвижда до три години лишаване от свобода.

БТА

Лицата са задържани по реда на Закона за МВР за срок до 24 часа. В момента тече активно разследване по делото и предстои да се прецени налице ли са достатъчно доказателства за повдигане на обвинение, респективно за вземане на адекватна мярка, каза още прокурор Калпачка.

БТА

Пред журналисти комисар Иван Стоилов каза, че от началото на годината ГДБОП участва в разкриването на четири нелегални фабрики за тютюневи изделия.

БТА

Образувано е досъдебно производство в условията на неотложност, което се наблюдава от Районна прокуратура – Благоевград, каза районният прокурор Елица Калпачка.

БТА

БТА