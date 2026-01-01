Районният съд в Дупница наложи най-тежката мярка за неотклонение - „задържане под стража“, на двама обвиняеми за незаконно държане и разпространение на цигари без акцизен бандерол.

У двамата са открити общо 206 317 кутии цигари, всяка с по 20 къса. Съдът приема, че събраните доказателства сочат обосновано подозрение за съпричастността на двамата към престъплението. Магистратите посочват още, че деянието е тежко по смисъла на Наказателния кодекс и се наказва с лишаване от свобода от 2 до 8 години.

В мотивите си съдия Ели Скоклева отбелязва, че съществува реална опасност от извършване на ново престъпление, както и риск от укриване на доказателства.

Припомняме, че на 2 април служители на Главна дирекция „Гранична полиция“ разкриха високотехнологична база за производство и съхранение на цигари без акцизен бандерол на територията на Дупница.

Разследването по случая се води под ръководството на Районната прокуратура в Кюстендил.

Определението на съда подлежи на обжалване в тридневен срок пред Окръжен съд - Кюстендил.