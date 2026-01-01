Високотехнологичната база за производство и съхранение на цигари без акцизен бандерол в Дупница е функционирала циклично, при висока конспиративност, със специално изградени спални помещения, кухня, баня, шумоизолация и видеонаблюдение. Вътре са открити над 11 тона нарязан тютюн и общо 651 мастербокса готова продукция – това са част подробностите, които днес бяха изнесени от главна дирекция „Гранична полиция“ и Районната прокуратура в Кюстендил за разкритата преди два дни фабрика.

Разбиха незаконна фабрика за цигари в Дупница

В брифинга участваха главен комисар Антон Златанов, директор на Главна дирекция „Гранична полиция“ и Албена Разсолкова, районен прокурор – административен ръководител на Районна прокуратура – Кюстендил.

За задържаните

Двамата арестувани са мъже на 52 и на 56 г. с инициали С.В. и Б.М. Те са задържани за срок до 72 часа с постановление на прокурор от Районната прокуратура в Кюстендил, Териториално отделение – Дупница, по обвинение за незаконно държане с цел разпространение на тютюневи изделия без акцизен бандерол в големи размери. Престъплението на двамата задържани е по Наказателния кодекс и се наказва с лишаване от свобода от две до осем години.

Задържаните лица имат криминални прояви в миналото – единият е осъждан и реабилитиран в България, а другият има присъди в Унгария и Франция за наркотрафи. Според разследващите единият от задържаните е изпълнявал логистични функции, а другият – организаторски.

Наблюдаващият прокурор ще внесе искане в Районния съд – Дупница за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“. Заседанието е насрочено за понеделник от 9:30 ч., в Районния съд в Дупница, каза още Разсолкова.

БТА

БТА

За акцията

Главен комисар Антон Златанов и районен прокурор Албена Разсолкова съобщиха, че задържането е резултат от мащабна операция на Главна дирекция „Гранична полиция“, която от началото на годината е наблюдавала организирана престъпна група, занимаваща се с нелегално производство и разпространение на цигари.

Акцията е проведена на 2 април 2026 г., като целта е била достигане до средни и високи нива в йерархията на групата, уточни главен комисар Антон Златанов. Това е една от най-големите нелегални фабрики за цигари у нас, разкрита за последните години.

БТА

За фабриката

Главен комисар Златанов поясни, че високотехнологичната фабрика за производство на цигари без бандерол е разкрита в складови бази в Северната промишлена зона на Дупница. Намерени са над 11 тона нарязан тютюн и общо 651 мастербокса готова продукция, предназначена основно за пазари в Централна и Западна Европа.

В село Кривина, област София, са открити 180 мастербокса, част от общото количество задържани цигари, както и товарен автомобил, свързан с дейността на нелегалната фабрика. „По средни цени, при реализирането на цялата продукция, стойността ѝ е за 1 милион и 300 хил. евро“, заяви директорът на „Гранична полиция“.

БТА

БТА

По данни на разследващите оборудването във фабриката е на стойност милиони евро – модерни поточни линии, машини за филтри и хартия, помещения за пакетиране на цигари от известна световна марка. Обектът е функционирал циклично, при висока конспиративност, със специално изградени спални помещения, кухня, баня, шумоизолация и видеонаблюдение. Сградата е била наета по договор.

Разследването по случая продължава, като се очакват допълнителни процесуално-следствени действия и установяване на други участници в схемата.