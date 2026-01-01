Двама мъже пострадаха при катастрофа на пътя между Смолян и Чокманово. Инцидентът е станал на 2 ноември около 08:05 часа, съобщиха от полицията.

По първоначални данни 55-годишен мъж от Смолян, управлявал товарен автомобил, е загубил контрол над превозното средство заради несъобразена с релефа и мократа пътна настилка скорост. Автомобилът поднесъл и се ударил в насрещно движещ се друг автомобил, зад волана на който бил 81-годишен мъж.

При сблъсъка са пострадали и двамата шофьори. След оказана медицинска помощ на място те са транспортирани в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ в Смолян.

55-годишният водач е получил мозъчно сътресение и е оставен в болницата за наблюдение. Другият мъж е с контузия на гръдния кош и след преглед е освободен за домашно лечение. Няма опасност за живота на пострадалите.

При извършените проверки е установено, че пробата за алкохол на 55-годишния шофьор е положителна – 0,60 промила. Тестовете на 81-годишния водач за алкохол и наркотични вещества са отрицателни.