Столична община представя нова публична платформа, чрез която родителите могат да проверяват къде има свободни места в детските градини и яслите в София, кои райони са с най-голям недостиг и къде се изграждат нови обекти. Справките са достъпни на сайта imamiasto.com.

За първи път информацията за свободните места, недостига по райони, промените през годините и изграждането на нови детски градини и ясли е събрана на едно място и е публично достъпна.

Досега данните бяха разпръснати между хартиени документи, таблици и отделни справки, което затрудняваше родителите да проследят цялостната картина.

„Къде има свободни места? В коя детска градина или ясла? Кога ще има нови места в нашия район? Това са въпроси, на които хиляди родители в София търсят отговор. Създадохме „Има място“, за да могат да намират тази информация лесно и на едно място, без да преглеждат различни документи и справки. Искаме родителите да могат да планират по-спокойно, като знаят какви са възможностите пред децата им. Показваме и къде сме успели. И къде все още не сме“, заяви кметът на София Васил Терзиев.

В платформата могат да се видят свободните места в детските градини и яслите, недостигът в отделните райони, както и промените в броя на неприетите деца през годините. Показани са и новите обекти, които Столична община изгражда, заедно с броя на местата в тях.

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Данните отчитат намаляване на недостига в първа градинска група – от 1373 на 372 места. В същото време най-сериозното предизвикателство остава осигуряването на достатъчно места за децата в яслена възраст.

„С тази платформа правим конкретна стъпка към по-лесен достъп до тези данни и повече прозрачност за решенията, които вземаме“, посочва заместник-кметът по дигитализация и информационни системи Светлин Ненов.

От Общината уточняват, че публикуването на информацията само по себе си не решава недостига на места, но дава възможност напредъкът и оставащите проблеми да бъдат видими и проследими.

Столична община продължава работата по изграждането на нови детски градини и ясли и разширяването на съществуващата база, като усилията са насочени към районите с най-голяма необходимост от допълнителни места.

Платформата „Има място“ е достъпна на imamiasto.com.