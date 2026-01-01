Столична община с цялостна стратегия за достъп и грижа за всяко дете до края на 2027 г. Целта е до края на 2027 г. всяко дете в София да има достъп до място в детските ясли и градини или до алтернативна форма на грижа с публична подкрепа, съобщават от Столична община.

През есента на 2025 г. 8 844 деца не са приети в детски ясли и детски градини в София. Зад тези числа стоят хиляди семейства, които отлагат връщането си на работа, пренареждат ежедневието си или търсят алтернативна грижа, често без сигурност и предвидимост. Най-сериозен е проблемът при най-малките – близо 70% от недостига е в яслените групи.

Това показват данните от „София - град на децата: Първите 7“ - първата цялостна стратегия на Столична община за осигуряване на достъп и подкрепа за всяко дете спрямо избора на семейството, представена от кмета Васил Терзиев. За първи път недостигът се разглежда не просто като липса на сгради, а като липса на достъп до грижа, отговаряща на реалните нужди и избора на семействата.

Анализът очертава и географията на проблема - седем района формират близо 70% от всички неприети деца: Витоша, Младост, Триадица, Красно село, Студентски, Лозенец и Овча купел. За тях са нужни над 4 500 нови места, а в други райони остават незаети над 2 000 места - факт, който показва необходимост от по-гъвкаво планиране и адаптация на системата.

Недостигът се задълбочава и от остарели изисквания към персонала в яслите. През 2025 г. 34 яслени групи са били преобразувани или затворени поради липса на медицински сестри, с което още 750 деца остават извън системата. Този модел вече не отговаря на съвременните европейски принципи за ранно детско развитие и създава структурни бариери пред достъпа до грижа.

„Когато казваме „няма място“, това не е просто липса на сграда. Това е липса на избор и сигурност за семействата. Затова подходът ни е да осигурим не само повече места, а достъп до грижа, която следва избора на родителите“, заяви кметът Васил Терзиев.

В отговор на идентифицирания недостиг, Столична община планира комбинация от ускорено строителство, по-добро използване на съществуващия капацитет и подкрепа за алтернативни форми на грижа. През 2026 г. са в процес 2 855 нови места, а още 1 800 могат да бъдат разкрити чрез трансформация на съществуващи групи. През 2027 г. ще отворят врати девет нови детски градини с около 1 300 допълнителни места.

Паралелно с това стратегията предвижда устойчив модел на компенсации за всички родители, чиито деца посещават лицензирани частни заведения и други признати форми на ранна грижа - с гарантирано право семействата да изберат дали и кога да преминат към общинско място, ако такова се освободи.

Целта е до края на 2027 г. всяко дете в София да има достъп до място или до алтернативна форма на грижа с публична подкрепа така, че недостигът вече да не се измерва само в свободни места, а в реално осигурена грижа за всяко семейство.

Със „София - град на децата: Първите 7“ Столична община прави преход от кризисно управление към система, която предвижда, дава избор и гарантира сигурност, за да остане изразът „няма място“ в миналото за семействата в града.