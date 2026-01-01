Директорът на Агенция „Митници“ Николай Шушков се срещна с Талис Линкайтс - директор на Постоянния секретариат на Транспортната общност, в рамките на посещението му в София. Това съобщиха от Агенция „Митници“.



В разговора беше подчертано доброто сътрудничество между Агенция „Митници“ и транспортната общност, както и с регионалните партньори.



България подкрепя разширяването на инициативата за „Зелените ленти“ чрез прилагане на общи мерки за улесняване на трафика и изграждане на устойчиви области на сътрудничество, заяви директорът на Агенция „Митници“ по време на срещата и подчерта значението и на по-малки пунктове като Връшка чука и Златарево, които също следва да се развиват като алтернативни трасета.



Николай Шушков и Талис Линкайтс обсъдиха проблемите на транспортния сектор при доставките към Западна Европа и възможностите за ускоряването на преминаването на товари по най-кратките пътища.



Инициативата за „Зелените ленти“ (Green Lanes) е проект, по който работят Транспортната общност и Централноевропейското споразумение за свободна търговия CEFTA с подкрепата на Европейската комисия. Той предвижда осигуряване на бързо преминаване на приоритетни стоки през 11-те най-натоварени гранични контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) между страните от Западните Балкани и съседните им държави – членки на ЕС (България, Гърция, Румъния, Унгария и Хърватия).



От българска страна в обхвата на проекта са включени ГКПП „Калотина – Градина“ и ГКПП „Гюешево – Деве баир“.



В рамките на проекта към момента българските митници работят по внедряване на Системата SEED+ за електронен обмен на данни, първо - еднопосочно от съседните трети страни към митниците на държавите членки, а с новия Митнически кодекс на ЕС се очаква да се премине към двупосочен обмен.



Транспортната общност е международна организация, създадена с цел интеграция на транспортните пазари на страните от Западните Балкани (Република Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Република Северна Македония, Черна гора и Република Сърбия) в единния транспортен пазар на Европейския съюз. Организацията се учредява с Договора за създаване на Транспортната общност, подписан на 12 юли 2017 г. в Триест (Италия) и работи от 2019 г.