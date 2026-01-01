Парламентът да започне работа с обсъждане на първо четене на Законопроект за българския език, внесен от Костадин Костадинов и група народни представители, предвижда проектопрограмата на Народното събрание за днес – първата сряда от месеца. Предложението е на парламентарната група на „Възраждане“.

В първата сряда от месеца всяка парламентарна група може да предлага по една точка, която задължително се включва в дневния ред за разглеждане.

Законопроектът на „Възраждане“ за българския език има за цел да създаде цялостна правна рамка за провеждане на държавна езикова политика, урежда принципите и задълженията, свързани с употребата на българския книжовен език в публичната сфера – включително в образованието, администрацията, медиите и електронната комуникация, посочват вносителите. Те отбелязват, че в момента съществуват над сто закона, които съдържат отделни разпоредби за задължителното използване на българския език в различни сфери.

Промени в Конституционния съд и изборните правила в дневния ред на НС

По предложение на „Прогресивна България“ се предвижда днес депутатите да обсъдят на второ четене промени в Закона за енергията от възобновяеми източници. Измененията целят завършване на транспонирането в българското законодателство на Директива (ЕС) 2023/2413 по отношение на насърчаването на енергията от възобновяеми източници и за отмяна на Директива (ЕС) 2015/652 на Съвета, чийто краен срок за транспониране беше 21 май 2025 година.

От ГЕРБ – СДС са предложили парламентът да разгледа тази сряда проект за решение за предприемане на спешни мерки за временно намаляване и ограничаване на цените на моторните горива в страната. В проектопрограмата по предложение на „Демократична България“ е включено първото четене на промени в Закона за здравното осигуряване, внесени от Божидар Божанов и група народни представители.

Първа точка в четвъртък се предвижда да бъде второто четене на изменения в Закона за публичното предлагане на ценни книжа. В проекта на дневен ред е второто четене на промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух и първото четене на промени в Закона за административното регулиране на производството на оптични дискове и матрици. Предвижда се депутатите да разгледат и Годишен доклад за дейността на Българската академия на науките за 2025 годна.

В петък е предвиден блицконтрол и редовен парламентарен контрол.