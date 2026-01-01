Евелина Йорданова е новият представител на България за международния конкурс Mrs. World 2027. Тя е първа подгласничка в националния конкурс Mrs. Bulgaria World 2026 и ще поеме участието на страната ни след настъпили организационни промени, съобщи Ева Добрева, национален директор на Mrs. Bulgaria World.

Йорданова е юрист по професия и майка на петгодишно дете. Тя владее английски език и предстои да премине през подготовка за международния конкурс, която ще включва работа върху сценичното присъствие и представянето ѝ.

По информация на Добрева промяната в българското представителство се налага заради възникнали организационни обстоятелства. След проведена комуникация с международната организация Mrs. World е съгласувана възможността България да бъде представена от Йорданова.

„Като национален директор на Mrs. Bulgaria World моя отговорност е да осигуря достойно българско представителство на международната сцена“, посочва Ева Добрева.

Тя допълва, че при избора на представител се търсят качества като увереност, автентичност, индивидуалност и добра подготовка за международната изява.

Mrs. World е международен конкурс за омъжени жени, в който участват представителки на различни държави. През 2027 г. България ще бъде представена от Евелина Йорданова.