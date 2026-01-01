Броят на жените на висши ръководни позиции в компании по целия свят се е увеличил от 2013 г. насам, но неравенствата остават на по-ниските управленски нива, съобщи Международната организация на труда (МОТ).

Делът на компаниите с жена председател на борда скочи от 13,1% през 2013 г. до 30,9% миналата година, се казва в доклад на агенцията на ООН.

Делът на жените, заемащи длъжността главен изпълнителен директор, се е увеличил от 23,4% на 28,2% през същия период.

Но докладът установява, че жените остават недостатъчно представени в корпоративната йерархия като цяло, като заемат само 30,5% от мениджърските позиции в световен мащаб - в сравнение с 24,5% през 2000 г.

„Равенството между половете е основно право и доказателствата са ясни, че то е и мощен двигател на устойчиви предприятия и икономически растеж“, заяви в изявление генералният директор на МОТ Гилбърт Хунгбо.

Докладът е базиран на проучване сред 11 957 компании в 99 държави.

В него се констатира „нарастваща разлика“ между ангажиментите на компаниите относно равенството между половете и прилагането им .

Докато близо три четвърти от фирмите са имали политика за равенство между половете и многообразие или еквивалентна мярка през 2025 г., делът на фирмите, които са прилагали подобни инициативи – като например отпуск по майчинство и програми за равно заплащане – е спаднал от 37,4% през 2018 г. до 26,5% миналата година, се казва в доклада.

„Във време, когато предприятията се конкурират за умения и таланти, оставянето на потенциала на жените неизползван няма особен бизнес смисъл“, каза Мария Пас Анзореги от МОТ.

„Доказателствата все повече ни показват какво работи. Приоритетът сега е да го приложим на практика и да го разширим.“

Докладът препоръчва укрепване на лидерските позиции за жените, използване на показатели за пола и доброволни цели, както и подобряване на достъпа на жените до позиции, където те все още са недостатъчно представени.

В документа се призовава и за „действия за справяне със структурните бариери извън работното място, включително неравностойните отговорности за полагане на грижи, професионалната сегрегация и трайните социални норми“.