Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) настоява за увеличение с 10 на сто на възнагражденията в бюджетния (публичния) сектор от началото на 2027 година, както и за промяна на механизма за компенсиране заради високите цени на електроенергията за бизнеса. Това каза президентът на конфедерацията Пламен Димитров на пресконференция в Бургас. По думите му заложеното в бюджетната рамка увеличение на заплатите с около 5 на сто не е достатъчно, за да догони инфлацията, която продължава да се ускорява.

Димитров посочи, че през следващата година се очаква тя да остане в диапазона между 4 и 6 процента. Като възможен компромисен вариант синдикатът предлага или еднократно увеличение на заплатите с 10 на сто от 1 януари догодина, или да бъде предвидена втора стъпка за повишаването им през 2027 година. За целта ще са необходими допълнително между 200 млн. и 250 млн. евро, обясни Димитров. Според него предвиденото увеличение от 7,5 процента за учителите също няма да бъде достатъчно, за да компенсира инфлационния натиск.

Относно приходната част на бюджета Димитров заяви, че КНСБ има положителна оценка за повечето от предложените данъчни мерки. Синдикатът подкрепя увеличаването на максималния осигурителен доход и облагането на свръхпечалбите, което според Димитров ще засегне сектори с необичайно високи обороти през последните години. Като неподходяща мярка той определи предложението за въвеждане на 7 процента данък върху ваучерите за храна. Според него то няма да има съществен ефект върху бюджета.

Димитров отбеляза още, че синдикатът не е съгласен с определения размер на минималната работна заплата от 660 евро (обнародвано Постановление № 235 от 29 октомври 2026 г.) от 1 януари 2027 г. и има възражения относно методологията за изчисляването ѝ.

Пламен Димитров коментира и поскъпването на електроенергията, и необходимостта от спешна промяна на компенсационния механизъм за небитовите потребители. По думите му средната борсова цена вече е надхвърлила 324 евро за мегаватчас, което създава сериозен риск за предприятията през зимните месеци. Димитров обясни, че действащият механизъм предвижда окончателното компенсиране на бизнеса да стане след изтичането на десетмесечния период на програмата, а междинна подкрепа да се предоставя само при средни борсови цени над 180 евро за мегаватчас. Според синдикалния лидер при подобни цени много предприятия няма да могат да издържат без навременна финансова подкрепа.

"Компенсацията трябва да бъде ежемесечна, както беше при предишния механизъм", заяви Димитров и съобщи, че КНСБ е изпратила искане за спешна среща с министър-председателя Румен Радев, на която да бъде обсъдена промяна в правилата. По думите му вече има неформален отговор, че такава среща вероятно ще се състои до края на тази седмица. Президентът на КНСБ обърна внимание и на цената на електроенергията за домакинствата. Според него не бива да се подценява необходимостта от запазване на защитата на битовите потребители.

Димитров съобщи още, че в четвъртък от 19:00 часа пред централата на ЕВН в Пловдив се очаква да бъде организиран протест на работещите в дружеството заради липсата на договореност за увеличение на заплатите им. По думите му преговорите с ръководството продължават, но до момента не е постигнато желаното увеличение.