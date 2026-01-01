Водата в селата Бяла паланка и Жълт бряг, община Твърдица, временно е с повишена мътност вследствие на неблагоприятните метеорологични условия и не отговаря на изискванията за прозрачност.

Това съобщават на сайта си от Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Сливен.

От инспекцията указват водата, подавана от „ВиК-Сливен“ ООД, да не се използва за пиене и готвене, а само за битови нужди.

Всяка промяна в качеството на питейната вода ще бъде отразена на сайта на РЗИ.

В края на октомври от РЗИ предупредиха за влошено качество на питейната вода в Котел и три села в общината.