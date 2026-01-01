През последните седмици все по-често има сигнали за мечки в близост до градове и села. Причините за това са комплексни, но един от основните фактори е наличието на леснодостъпна храна. Това казват от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) в публикация на официалната си фейсбук страница. От министерството съветват хората да не оставят хранителни отпадъци на открито и да затварят капаците на контейнерите за смет, за да не привличат животните с миризмата на храна.

Не хранете мечки, особено малки мечета, подчертават експертите от МОСВ. Малките животни свикват с присъствието на хора, които могат да изгубят естествения си страх и да започнат да свързват човешката миризма с леснодостъпна храна, предупреждават специалистите. Осигурявайте защита на домашните животни и пчелините, съветват още експертите. Те подчертават, че е важно сметищата да бъдат добре оградени, така че да не се позволява достъп на диви животни до тях.

При среща с мечка трябва да се запази спокойствие. Животното не бива да бъде приближавано или снимано, предупреждават от МОСВ. Човекът трябва бавно да се отдалечи назад, без да изпуска животното от поглед. Друга препоръка е да се говори спокойно, за да усети мечката, че няма заплаха за нея. Не хвърляйте предмети по мечка. Не бягайте и не се опитвайте да я прогонвате. Хората трябва да са особено внимателни, ако наблизо има малки мечета, защото тогава майката може да реагира защитно, съветват също специалистите.

При мечка в населено място трябва да бъде подаден сигнал на телефон 112.

"Важно е да помним, че кафявата мечка е естествена част от българската природа. Нейното присъствие е показател за добре запазена природна среда и функциониращи екосистеми. Балканите са сред регионите в Европа, в които все още са съхранени популациите на мечки и други едри хищници", посочват също от МОСВ.

Преди седмица от Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст съобщиха, че мечка е била забелязана в близост до междинна станция на Симеоновския лифт до хижа "Северина".

В края на октомври мечка беше забелязвана многократно в близост до населени места в района на Кресна.