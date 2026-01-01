Европейската комисия утре ще бъде домакин на среща с участието на представители на НАТО, Световната банка, САЩ, Украйна, Германия и Франция, посветена на следвоенното възстановяване на украинската страна, съобщи днес говорител на институцията на пресконференция в отговор на въпрос, предава кор. на БТА Николай Желязков.

Той посочи, че Комисията ще бъде представена от свои високопоставени служители и от съветник по въпросите на вътрешната сигурност. Говорителят не уточни кой представлява САЩ и поясни, че не се предвижда участието на украинския президент Володимир Зеленски.

По думите на говорителя утрешните разговори ще бъдат продължение на наскорощната среща в Маями, посветена на усилията за постигане на траен мир в Украйна.