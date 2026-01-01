49-годишен мъж от Дупница е предаден на съд, след като според прокуратурата два пъти подпалил собствения си апартамент в рамките на няколко часа. Обвинителният акт е внесен от Окръжната прокуратура в Кюстендил, а мъжът ще отговаря за палеж на имущество със значителна стойност.

По данни на държавното обвинение мъжът системно злоупотребявал с алкохол и проявявал агресия към околните. От години създавал проблеми на съседите си в жилищен блок на улица „Цар Симеон Велики“, като предизвиквал скандали, отправял обиди и заплахи, включително че ще подпали сградата.

Поведението му породило страх у част от живеещите в блока, които се притеснявали както за собствената си безопасност, така и че заканите му могат да бъдат изпълнени.

На 24 септември 2025 г. мъжът запалил хартия върху дюшек и одеяло в апартамента си, след което напуснал жилището. Съсед забелязал дима и усетил миризма на изгоряло, след което подал сигнал на телефон 112.

На място пристигнали пожарникари, които успели да овладеят и потушат пламъците. На 49-годишния мъж бил съставен предупредителен протокол.

Само няколко часа по-късно обаче той отново подпалил жилището си. Този път огънят обхванал диван, фотьойл и останалата покъщнина. Пламъците и гъстият дим засегнали също външно тяло на климатик и щори на прозорец на съседен апартамент.

Пожарът бил потушен, а мъжът – задържан.

В хода на разследването са извършени оглед на местопроизшествието и редица експертизи. Комплексната съдебнопсихиатрична и психологична експертиза установила психични и поведенчески разстройства, свързани с употребата на алкохол, както и органично разстройство на личността.

Според заключенията на вещите лица обаче обвиняемият е годен да участва в наказателното производство и да дава обяснения. Установено е също, че към момента на деянието е бил способен правилно да възприема и запаметява факти и обстоятелства.

Предстои съдът да насрочи разпоредително заседание по делото.