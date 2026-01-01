Одитът, който Сметната палата направи на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), представлява анатомия на управлението на ГЕРБ до 2025 г., заедно с всички „сглобки“, създадени в рамките на пет години. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков.

Сметната палата: АПИ е сключила договори за 18,2 млрд. лева при бюджет от 11,4 млрд.

Малко преди предишните президентски избори през 2021 г., когато страната беше управлявана от служебен кабинет, назначен от тогавашния президент Румен Радев, строителните фирми организираха протест на жълтите павета – онези, които управлението на София засипа, вместо да ремонтира. Причината за протеста беше, че държавата им дължеше 800 млн. лева. Тези средства бяха за възлаганията от 2019 до 2021 г. за ремонти, които нямаха финансово обезпечение – категорична злоупотреба, която ние тогава оповестихме ясно и категорично. Част от тези текущи ремонти всъщност бяха прикрити основни ремонти. Темата с незаконното строителство на строителя Бойко Борисов. В това четиво, което ни предоставя Сметната палата, има всичко това. Четете го, интересно е, заяви Шишков.

ГЕРБ заподозря намеса на властта в работата на Сметната палата

Той каза още, че през 2025 г. ситуацията е същата като през 2021 и 2020 г. – отново са възложени изключително много ремонти, които са предвидени в бюджета. Тези ремонти имат сертификати, които не са приети от Управителния съвет на АПИ, защото в момента, в който бъдат приети, трябва да бъдат поискани фактури от фирмите. А когато бъдат поискани фактурите, дефицитът в България става различен.

Шишков заяви, че е време и прокуратурата вече да се събуди. „За много неща сме подавали сигнали“, каза той.

Попитан какво ще направи, за да заработи АПИ нормално, Шишков посочи съкращенията в агенцията и новата ѝ структура. „Ситуацията вече ще бъде коренно различна, но не забравяйте наследството. Не мога да разбера защо в момента ГЕРБ ни атакуват, защото това са техните творения“, посочи той.

Относно доверието в Сметната палата той каза, че председателят ѝ не е назначаван от „Прогресивна България“.