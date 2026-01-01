Депутатът от ДПС Калин Стоянов отправи остри критики към вътрешния министър Иван Демерджиев в публикация, в която го обвини в двойни стандарти по темата за институционалния чадър. Повод за реакцията му са думи на Демерджиев, че „Не може институциите да бъдат чадър за Пеевски, за Борисов или някой друг“.

„Само забрави да допълни, че всички институции могат да бъдат чадър само и единствено за него“, коментира Стоянов.

В позицията си депутатът припомня обществена поръчка за издаване на новите документи за самоличност и подписано от Демерджиев допълнително споразумение за 82 млн. лева. Стоянов определя споразумението като скандално и заявява, че Демерджиев е единственият до момента в историята на МВР действащ министър с повдигнато обвинение за корупционно престъпление.

По думите на Стоянов има забавяне на делото, по което Демерджиев е привлечен като обвиняем, като депутатът допуска, че настоящата му позиция му позволява да въздейства върху процеса. Той отправя и обвинения, че министърът търси начини за прекратяване на наказателното производство, включително чрез контакти и мрежи, свързвани с Пепи „Еврото“ и Мартин „Нотариуса“.

Стоянов поставя въпроса и за недвижимото имущество, свързано с вътрешния министър. Според изложеното от депутата на името на Демерджиев, членове на семейството му и свързани с него лица и дружества се водят общо 411 недвижими имота в скъпи и атрактивни райони.

Той заявява, че са подадени сигнали до различни институции с искане да бъдат проверени начинът на придобиване и плащане на имотите, разликите между реалните и посочените по документи цени, както и промяната на статута на земеделски земи за строителство.

„Въпреки подадените от нас сигнали до различни институции за проверка на начина на придобиване и плащане, огромните разлики между реална и формална цена по документи, начина на смяна на статута от земеделски земи в такива за строителство и изобщо изясняването на цялата схема, свързана с тези имоти, вече повече от три месеца нямаме никакъв отговор от компетентните институции“, посочва Стоянов.

Депутатът определя липсата на отговор като „унизително мълчание“ и заявява, че през следващите дни официално ще поиска информация за хода на проверките.

В позицията си Калин Стоянов отправя обвинения и за предполагаема подкрепа от страна на Демерджиев за криминално проявени лица, които според него били използвани като свидетели в дела срещу хора, свързани с ДПС. По думите му се твърди, че тези лица получавали съдействие за решаване на проблемите си с институциите срещу даване на неверни показания в досъдебни производства и преписки срещу представители на опозицията.

В края на публикацията си Стоянов отново поставя въпроса за отговорността на вътрешния министър и завършва с думите: „Когато фактите говорят, дори недосегаемият и институционално защитен Демерджиев дължи отговори!“.