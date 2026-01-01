Унгария ще започне да публикува архивите на комунистическите тайни служби, като за първи път предостави свободен онлайн достъп до документи, съдържащи имената на десетки хиляди агенти, информатори и лица, набелязани за вербуване от бившите органи на държавна сигурност, предаде БГНЕС.

Разсекретяването на документите е сред основните обещания на правителството на премиера Петер Мадяр, който дойде на власт след победата на партията му „Тиса“ на парламентарните избори през април 2026 г.

Публикуването на архивите ще започне на 4 ноември, когато се навършват 70 години от съветската военна намеса в Будапеща през 1956 г., довела до потушаването на Унгарското въстание.

Очаква се документите да съдържат между 50 000 и 60 000 имена, свързани с дейността на комунистическите служби за сигурност. Материалите ще бъдат достъпни чрез специално създадена интернет платформа, която ще позволява търсене в архивните регистри.

Разкриването на информацията ще се осъществи на два етапа. Първоначално ще бъдат публикувани регистри и документи за дейността на агентурната мрежа. До 25 февруари 2027 г., когато се отбелязва Денят в памет на жертвите на комунизма в Унгария, се предвижда да бъдат предоставени и подробни досиета, свързани с вербуването на сътрудници.

Според архивните служби са запазени приблизително 9000 по-подробни досиета. Значителна част от документите на комунистическите тайни служби са били унищожени или изгубени, включително по време на политическите сътресения през 1956 г. и в края на комунистическия режим.

Унгарският парламент прие през септември законодателните промени, позволяващи по-широк обществен достъп до архивите. Законът беше подкрепен от 149 депутати, без нито един глас против, при 35 въздържали се.

Първоначално публикуването на документите беше предвидено за октомври, но срокът беше удължен, за да могат архивистите да извършат необходимите проверки и да подготвят информацията за публичен достъп.

Петер Мадяр определи решението като изпълнение на дългогодишен ангажимент към унгарското общество.

„Сега изплащаме дълг от 36 години“, заяви премиерът пред парламента на 2 ноември.

Разсекретяването обаче предизвиква и въпроси за защитата на личните данни и за начина, по който трябва да бъдат тълкувани архивните документи.

Историци предупреждават, че присъствието на дадено име в регистрите не означава непременно доброволно сътрудничество с комунистическите служби. Част от хората са били принуждавани да предоставят информация, а други са били само обект на опити за вербуване.

Предвижда се чувствителните лични данни, включително сведения за здравословното състояние и личния живот, да бъдат защитени.

Отварянето на архивите ще даде възможност на унгарските граждани да научат повече за механизмите на наблюдение и политически контрол, използвани по време на комунистическата диктатура.

Решението се разглежда като една от най-значимите стъпки за осветляване на дейността на комунистическите тайни служби в Унгария след демократичните промени през 1989 г.