Зам.-председателят на парламентарната група на „Прогресивна България“ Слави Василев отправи публично предложение към съпредседателя на „Да, България“ Божидар Божанов двамата да напуснат Народното събрание и да проверят как ще се справят извън политиката.

В публикация във Facebook Василев заяви, че е готов да подаде оставка, ако Божанов направи същото. Той коментира, че според логиката на опонентите му те са „умните и красивите“, а представителите на неговата формация – „простите и необразованите“.

„Не би трябвало да се притесняваш. Ти представляваш умните и можещите, а аз – простите и необразованите. Аз би трябвало да бедствам извън политиката, а ти – да преуспяваш навсякъде. Ако решиш, на разположение съм“, написа Василев.

Повод за реакцията му е публикация на Божанов, в която съпредседателят на ДБ предупреждава управляващите, че арогантността е довела до провала на предишното управление.

Божанов посочва няколко примера за поведение на представители на властта и нейни поддръжници непосредствено след изборите. По думите му премиерът е иронизирал протестите като средство за изразяване на несъгласие, депутат от „Прогресивна България“ е обидил онлайн симпатизант на ДБ, а публицистът Явор Дачков е предложил опозицията да бъде ограничена в участието си в телевизионни предавания.

„Властта ви беше дадена, за да вършите работа, а не за да изливате фрустрациите от собствената си неспособност да управлявате върху опозицията и гражданите“, пише Божанов. Той призовава управляващите да започнат да изпълняват задачите си, като според него за шест месеца почти нищо не е било свършено.

В отговор Василев призова Божанов да се запознае с публикация на човек, определен от него като симпатизант на ДБ. В цитирания текст изборите са описани като част от „гражданска война“ и „класов сблъсък“, противопоставящи хората според образованието, доходите и начина им на живот.

Василев поставя въпроса дали подобни твърдения не допринасят за разделението в обществото и обвинява политическите опоненти, че насаждат омраза и се опитват да запазят местата си в парламента.

Той определя представянето на избирателите на „Прогресивна България“ като „прости“ и свеждането им до „бройка“ като прояви на опасно разделение. В публикацията си Василев използва и определението „ембрионален стадий на чист фашизъм“ за подобно противопоставяне.

В края на поста си депутатът отново отправя предложението към Божанов двамата да напуснат парламента и да проверят кой от тях би се справил по-добре извън политиката.