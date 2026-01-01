Заради възникнало свлачище и извършването на аварийни и ремонтни дейности е въведено ограничение за транзитно преминаващите пътни превозни средства с тегло над 12 тона по третокласния път III-305, свързващ селата Крушовица, Садовец, Ъглен и Дерманци. Това съобщават от пресцентъра на полицията в Плевен.

Тежкотоварният трафик се пренасочва по първокласния път I-3 Бяла – Ботевград.

Контролът по спазването на въведената временна организация на движението се осъществява от екипи на сектор „Пътна полиция“ при Областната дирекция на МВР – Плевен и Областния отдел „Автомобилна администрация“.

В област Плевен от няколко дни продължават валежите от дъжд. Неблагоприятната метеорологична прогноза увеличава риска от последващи свличания на земни маси и аквапланинг, допълват от полицията.

Оттам призовават водачите да шофират внимателно, да съобразяват скоростта си с мократа пътна настилка и да спазват пътната сигнализация и указанията на контролните органи.