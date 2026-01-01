Движението по път I-2 Русе – Разград – Шумен се осъществява временно двупосочно в една лента заради катастрофирал товарен автомобил.

Инцидентът е станал на около два километра от разклона за село Бели Лом в посока Шумен, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Разград Илияна Георгиева.

Камион „Скания“, превозващ 43 тона зърно, е излязъл извън пътното платно. Водачът, 36-годишен мъж от Провадия, не е пострадал. Пробата му за алкохол е отрицателна.

При произшествието няма пострадали и не са налице основания за образуване на досъдебно производство, уточни Георгиева.

Движението в участъка се регулира от екип на „Пътна полиция“.