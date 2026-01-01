Новият Дом за възрастни хора в самоковското село Ковачевци отвори врати, като с разширяването на базата капацитетът на дома вече е 46 места. Първите потребители са настанени в обновената сграда на бившето училище в Ковачевци, която беше официално открита след приключването на строително-ремонтните дейности и обзавеждането.

Лентата на сградата прерязаха кметът на община Самоков инж. Ангел Джоргов и управителят на дома Валентин Милушев, а отец Михаил отслужи водосвет.

С реализирането на проекта към съществуващата база са добавени още 34 места за резидентна грижа. Проектът е финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост с подкрепата на Европейския съюз, а общата му стойност надхвърля 2 млн. лева.

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Бившето училище е преустроено за нуждите на социалната услуга. Ремонтирани са покривът и фасадата, подменена е дограмата, въведени са мерки за енергийна ефективност и е монтирана фотоволтаична система. В сградата са обособени стаи за настаняване, дневна за социализация, библиотека, столова и оборудвана кухня. Благоустроено е и дворното пространство.

В приветствието си кметът на община Самоков инж. Ангел Джоргов определи откриването на дома като важен момент за общината и посочи, че проектът създава по-добри условия за грижа за възрастните хора. Той благодари на всички, участвали в реализацията му, като обърна специално внимание на персонала, който ще полага ежедневните грижи за потребителите.

БТА

По думите му качеството на социалната услуга зависи не само от материалната база, но и от отношението, добротата и вниманието към хората.

Припомняме, че на 26 април 2024 г. домът за възрастни хора в село Ковачевци беше открит отново след ремонт. Ремонтът беше належащ, защото трябваше да се подмени отоплителната инсталация и дограмата, и да се направи топлоизолиране на пода и покрива, каза тогава координаторът на проекта Теодора Василева.