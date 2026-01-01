Дете е починало от морбили в окръг Луис в американския щат Ню Йорк, като това е първият смъртен случай вследствие на силно заразното заболяване в щата за последните 30 години, предаде ДПА, като цитира губернатора Кати Хочул.

Тя определи случилото се като „сърцераздирателно“ и разкритикува подхода на американските власти към ваксинацията. Хочул предупреди, че десетилетия на напредък в превенцията на инфекциозни заболявания са изложени на риск.

Здравните власти в Ню Йорк призоваха жителите да проверят ваксинационния си статус, като подчертаха, че комбинираната ваксина срещу морбили, паротит (заушка) и рубеола (MMR) осигурява най-добра защита, отбелязва ДПА.

В началото на октомври Хочул обяви извънредно положение заради епидемичния взрив от морбили, особено в селските райони. Целта е да се увеличи броят на здравните специалисти, които имат право да поставят ваксини.

По данни на Центровете за контрол и профилактика на заболяванията в САЩ до края на октомври в страната са регистрирани 4852 потвърдени случая на морбили, което е повече от два пъти над общия брой за цялата 2025 г. Към същата дата са докладвани и три смъртни случая.

Министърът на здравеопазването на САЩ Робърт Ф. Кенеди-младши, назначен от президента Доналд Тръмп, е обект на критики заради многократните си изказвания, които поставят под въпрос ползите от ваксинацията на фона на нарастващия брой инфекции, допълва ДПА.