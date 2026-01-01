През есенно-зимния сезон значително се повишава потенциалната опасност от възникване на пожари в домовете. Най-честите причини за инцидентите са свързани с неправилно ползване на отоплителни и нагревателни уреди, както и с непочистени или неизправни комини. Това съобщиха от Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН) в Силистра.

През периода от 1 ноември 2025 г. до 1 април 2026 г. противопожарните и спасителните екипи на територията, обслужвана от Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН) в Силистра, са реагирали на 14 произшествия, възникнали вследствие на неправилно използване на отоплителни и нагревателни уреди. Други 45 произшествия са били свързани с пожари в комини. При пожари през отоплителния сезон са загинали трима души, а четирима са пострадали.

От пожарната напомнят, че комините трябва да бъдат почистени преди началото на отоплителния сезон, а отоплителните уреди да се използват съобразно правилата за безопасност. Печките не бива да се разпалват с леснозапалими течности, около тях не трябва да се оставят горими материали, а неизстиналата сгурия не трябва да се изхвърля при горими отпадъци. Електрическите уреди не бива да се оставят включени без надзор или да се използват за сушене на дрехи. При отопление с газ и течно гориво е необходимо да се следи техническата изправност на съоръженията и да се спазват правилата за безопасно съхранение на горивата.

Редовното почистване на комините е една от важните мерки за предотвратяване на подобни инциденти. В Силистра обаче предлагането на тази услуга е затруднено от липсата на местни професионални коминочистачи. За БТА местен строителен предприемач обясни, че за почистването на комини често се търсят специалисти от Варна и Шумен. По думите му те посещават града, когато се съберат няколко заявки за услугата.

От РДПБЗН – Силистра са обяснявали пред БТА, че в страната няма институция, която да сертифицира или контролира дейността на коминочистачите. В дирекцията не се поддържа регистър на хората, извършващи тази услуга, а дейността им не подлежи на лицензионен режим.