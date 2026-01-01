Трима мъже са задържани при полицейски проверки за наркотици в Пазарджишка област. Един от тях е заподозрян в разпространение на дрога, а останалите двама – в притежание на наркотични вещества.

При проверка в жилището на 30-годишен мъж от Септември криминалисти открили четири полиетиленови плика със суха зелена листна маса. Полевият наркотест показал, че веществото е марихуана с общо тегло над 205 грама. По данни на полицията наркотикът бил подготвен за разпространение.

Мъжът е задържан, а по случая е образувано бързо производство под надзора на Окръжната прокуратура в Пазарджик.

МВР

При друга проверка полицаи от Белово установили 37-годишен мъж от Перник, в чието жилище в Белово били открити малки количества амфетамин и канабис.

Междувременно на пътя между Пазарджик и Белово криминалисти проверили 19-годишен младеж от Септември. У него намерили пликче със зелена листна маса и част от цигара, съдържащи синтетичен канабиноид.

По двата случая също са образувани бързи производства под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.