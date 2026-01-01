Теменужка Петкова от ГЕРБ отговори на обвиненията на "Прогресивна България". Тя припомни, че са представени резултатите от възложени одити в Министерство на финансите, Министерство на труда и социалната политика, НОИ и АПИ с период от 2020 г. до 2026 г., а окончателните доклади са факт.

"Един колега от "Прогресивна България" обяснява, че някои хора от опозицията са твърдели, че тези периоди вече са одитирани и няма смисъл да се одитират отново. Този депутат от опозицията съм аз. Това от устата на човек, който цял живот се занимава с одит и контрол - не приляга", обясни Петкова. По думите й по този начин се поставят под съмнение одитите от предишните години, извършени от Сметната палата.

"Беше заявена позиция, че през всичките тези години са вършени определени фокуси от министрите. Няма как да кажеш, че има фокуси от министрите и да не назовеш кои са фокусниците, при положение, че целият професионален опит на колегите от "Прогресивна България" е преминал в Министерство на финансите и различни контролни институции", обясни тя.

Тя припомни, че дефицитът за 2025 година е 3,5% от БВП. "Проблемът тръгва от тяхното некомпетентно управление и опитът им да дискредитират предишното управление", каза тя. Петкова посочи, че тези стойности са верифицирани от Евростат и Националния статистически институт.

Петкова обвини правителството на „Прогресивна България“ в опит да промени отчитането на разходи, свързани с предходни периоди, и по този начин да представи по-висок дефицит за 2025 г.

Според нея една от целите на одитите е била да се стигне до разходите на Агенция „Пътна инфраструктура“ и те да бъдат използвани в спора за бюджетните показатели.

Тя коментира и критиките към присъединяването на България към еврозоната, като подчерта, че процедурата се основава на установени европейски правила и критерии.

Нанков: Договори за милиарди са сключвани и при служебни правителства

Николай Нанков критикува констатациите за пътния сектор и отговорността за поетите финансови ангажименти. Той посочи, че според обсъжданите данни през последните шест години са поети задължения за близо 18 млрд. лева при гласувани годишни бюджети на обща стойност под 12 млрд. лева.

Нанков заяви, че значителна част от тези договори са сключени по времето на служебния министър на регионалното развитие Иван Шишков през 2022–2023 г.

Като примери той посочи участъци от автомагистралата Русе – Велико Търново, договори за текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища, както и договори за мантинели, маркировка и пътни знаци. Според него общата стойност на тези ангажименти надхвърля 8 млрд. лева.

Нанков постави въпроса и за ремонта на път II-19 между Симитли и Банско, извършен през 2023 г. Според него дейностите са имали характер на основен ремонт, но са били възложени като текущ ремонт и поддържане.

Той представи и сравнение на цените за строителство на автомагистрали при различни управления. По негови данни средната цена при правителствата на ГЕРБ е била 4,3 млн. евро на километър, докато за Русе – Велико Търново е 12,47 млн. евро на километър, а за посочен трикилометров участък от „Струма“ – близо 40 млн. евро на километър.



Спор и за предполагаеми неплатени фактури в АПИ

В края на изявленията Нанков се позова на страница 136 от окончателния одитен доклад, като заяви, че през 2025 г. в Агенция „Пътна инфраструктура“ не са били одобрени и издадени сертификати и фактури за обсъжданите задължения.

Според него тази констатация опровергава твърденията на управляващите за наследени неплатени фактури за над 1 млрд. лева.