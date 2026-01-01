Изкуственият интелект в медицинските изследвания, усъвършенстването на животоспасяващите интервенции и развитието на въздушната спешна помощ са сред темите на 28-ата среща на Алианса за научни изследвания в областта на доболничната спешна и интензивна медицина (EUPHOREA), която се провежда за първи път в България.

Форумът събира специалисти от различни европейски държави за обмен на научни разработки, клиничен опит и подходи за подобряване на грижата за пациентите още преди постъпването им в болница.

Сред акцентите е представянето на българския опит в изграждането на националната система за спешна медицинска помощ по въздуха. Развитието на тази система поставя въпроса не само за техническата готовност и инфраструктурата, но и за подготовката на медицинските екипи, организацията на медицинските интервенции и интегрирането им в общата система за спешна помощ.

Научната програма включва и дискусии за приложението на изкуствения интелект в медицинските изследвания и за нови подходи в доболничната спешна медицина. Практическата стойност на подобни разработки е свързана с възможностите за по-добра оценка на състоянието на пациентите, усъвършенстване на диагностичните решения и повишаване на ефективността на животоспасяващите действия.

При откриването министърът на здравеопазването Катя Ивкова подчерта значението на международния обмен на знания и експертиза за развитието на спешната медицинска помощ.

Провеждането на форума в България създава възможност за представяне на националния опит пред европейската професионална общност и за установяване на партньорства в научни проекти и внедряване на нови медицински практики.

Конкретният ефект от подобно сътрудничество обаче ще зависи от това доколко научните разработки и обменът на опит ще бъдат приложени в реалната работа на спешните екипи и в организацията на медицинската помощ.