Временно е ограничено движението при 16-ия километър на автомагистрала „Хемус“ в посока София заради почистване на пътното платно след тежка катастрофа с товарен автомобил. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

По информация на шофьори, преминаващи през участъка, камионът е претърпял силен удар, след което се е завъртял и е излетял в крайпътната канавка. По предната част на тежкотоварната машина са нанесени сериозни материални щети.

Вследствие на инцидента по пътното платно са разпилени множество стъкла и отломки от превозното средство, което наложи временно ограничаване на движението и предприемане на действия по почистването.

Първоначално трафикът в района се осъществяваше в аварийната лента, а впоследствие беше временно ограничен. Движението се регулира от екип на „Пътна полиция“.

Към момента няма постъпили данни за пострадали хора. Причините за катастрофата все още не са установени.

От АПИ призовават водачите да преминават през участъка с повишено внимание, да спазват указанията на контролните органи и да се движат със съобразена скорост.