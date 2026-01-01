Три петролни танкера се натъкнаха на мини в Ормузкия проток днес и се запалиха, съобщи иранска информационна агенция Тасним, цитирана от Ройтерс.

Агенцията се позовава на военноморските сили на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция.

Според тях танкерите са навлезли в неразрешени за корабоплаване маршрути. Навигационните им системи и системите за идентификация са били изключени.

От иранските военноморски сили заявиха, че плавателните съдове са останали да горят в южното крайбрежие на протока.

Те предупредиха корабите да не пренебрегват иранските разпоредби за корабоплаване и да не си сътрудничат с американските въоръжени сили при преминаване по неразрешени маршрути.