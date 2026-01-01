Справедливостта, независимостта на магистратите и прозрачността в работата на Висшия съдебен съвет (ВСС) се очертаха като основни теми в изслушванията на кандидатите за членове на съвета от парламентарната квота. В представените концепции и отговори пред парламентарната правна комисия кандидатите откроиха проблеми, свързани с кадровата политика, командироването, конкурсните процедури, натовареността на съдилищата и съмненията за влияние в съдебната система.

Общата диагноза е за задълбочаваща се криза на доверие, която изисква не само промяна в институционалния модел, но и конкретни действия за възстановяване на авторитета на правосъдието.

Адвокат Таня Радуловска постави в центъра на концепцията си дефицита на справедливост, който според нея се усеща еднакво от съдиите и обществото. Тя заяви, че целта на новия ВСС трябва да бъде постигането на по-качествено и ефективно правосъдие, което да възстанови общественото доверие. Радуловска акцентира върху необходимостта от публичен регистър на срещите на членовете на ВСС и деклариране на контактите им с депутати и представители на изпълнителната власт. Според нея защитата на магистратите трябва да премине от реактивен към превантивен подход, а публичността на делата с потенциален риск от натиск може да бъде допълнителна гаранция за независимостта им.

Кадровата политика беше сред най-съществените теми в изслушванията. Адвокат Силвия Цанова посочи, че командироването, кариерното израстване и натовареността не трябва да се използват като инструменти за натиск върху съдиите. Тя предложи максимален срок на командироване от 24 месеца и абсолютен таван от 24 месеца за петгодишен период. Цанова подкрепи и централизираното разпределение на натовареността, както и ежегоден анализ на дисциплинарната практика.

Адвокат Петьо Славов също постави акцент върху необходимостта от по-предвидима кадрова политика и обективен анализ на дейността на ВСС. Той подкрепи прецизирането на правилата за командироване, включително възможността съдия да правораздава и в друг съд при ясно определени условия. Славов настоя за процедурен контрол върху конкурсите, който да гарантира спазването на критериите, без да се навлиза в същността на оценяването.

Съдия Михаил Малчев определи конкурсните процедури като нуждаещи се от повече предвидимост, своевременност и ясни срокове. Според него трябва да бъде преодоляно усещането за предрешеност при избора на магистрати, а командироването да се осъществява при единни правила и ограничени срокове. Иван Ранчев също акцентира върху бавните конкурси и недостатъчната конкуренция при избора на административни ръководители, като предложи създаването на годишна карта на натовареността на магистратите.

За необходимостта от по-силна защита на съдиите от институционален и външен натиск говори и Светлозар Георгиев. Той заяви, че ВСС трябва да осигурява на магистратите спокойствие, увереност и защита, като отбеляза липсата на достатъчно случаи, в които Съдийската колегия е реагирала срещу неправомерен медиен или институционален натиск. Георгиев предложи създаването на орган за последващ контрол върху използването на специални разузнавателни средства, когато те вече не се експлоатират или са използвани по досъдебни производства. Според него трябва да се подобри и обосноваването на исканията за прилагане на СРС.

Темата за неформалните мрежи на влияние също присъства в изслушванията. Калин Баталски подчерта, че ВСС не трябва да се капсулира спрямо професионалната общност и че съдиите трябва активно да участват в решаването на проблемите на системата чрез работни групи. Иван Ранчев настоя за публикуване на докладите на ВСС за кръговете на влияние и за възможност съветът да извършва проверки по такива случаи, макар да не е разследващ орган.

Изслушванията поставиха акцент и върху бъдещия избор на главен прокурор. Михаил Малчев заяви, че новият главен прокурор не трябва да бъде авторитарна фигура и предложи предварително да бъде изяснен профилът на кандидата. Според него трябва да има възможност за граждански номинации и участие на министъра на правосъдието, за да се осигури състезателност в процедурата. Иван Ранчев също акцентира върху прозрачността и необходимостта от ясно профилиране на кандидатите. Светлозар Георгиев изрази по-радикална позиция, според която България няма нужда от главен прокурор, ако ръководителите на отделните прокуратури могат да осигурят функционирането на държавното обвинение.

Натовареността на съдилищата и забавянето на делата бяха посочени като проблеми, които изискват системни решения. Михаил Малчев предложи въвеждането на единен стандарт за измерване на натовареността, размествания и ресурсно подпомагане на съдилищата. Иван Ранчев обърна внимание на дефицита на вещите лица и експертизите, а Силвия Цанова подкрепи централизираното разпределение на натовареността. Светлозар Георгиев от своя страна посочи, че продължителността на делата често е свързана с некачествени досъдебни производства и недостатъчно убедително събрани доказателства.

Въпреки различията в конкретните предложения, изслушванията очертаха общо разбиране, че новият ВСС трябва да бъде по-прозрачен, предвидим и отговорен пред обществото и професионалната общност. Кадровата политика, защитата на магистратите и борбата с влиянието се очертават като ключови направления, в които ще бъде оценявана работата на новия състав.

Основният въпрос остава дали изборът на нов ВСС ще доведе до реална промяна в начина, по който функционира съдебната власт, или ще възпроизведе съществуващите проблеми. Именно последващите решения и действия на съвета ще покажат доколко заявените от кандидатите принципи могат да бъдат превърнати в работещи механизми за по-справедливо и независимо правосъдие.