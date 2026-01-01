Ако Вселената може да се роди за един миг с един голям взрив, то конкурентоспособността се изгражда бавно, стъпка по стъпка, решение след решение. Това заяви Йорданка Чобанова, ръководител на Представителството на Европейската комисия (ЕК) в България, на специализирания финансов форум The OMFIF Sofia Forum, предаде репортер на БГНЕС.

С домакинството на този форум България затвърждава стремежа си да се утвърди като център за инвестиции и за финансово сътрудничество в Югоизточна Европа, отбеляза Чобанова и определи като важен момент присъединяването на страната ни към еврозоната.

„Европейската финансова интеграция е въпрос и на конкурентоспособност, и на икономическа сигурност“, подчерта тя.

По думите ѝ значителна част от европейските спестявания се инвестират извън Европейския съюз (ЕС), а в същото време нашите европейски предприятия изпитват недостиг от капитал за растеж. „В този процес банките остават централни за европейския модел на финансиране – те осигуряват 75% от корпоративното кредитиране в ЕС. По-малките, регионалните банки познават местните условия. Обаче, на развиващите се компании им трябват и банки, които могат да отворят вратите си към по-големи пазари и глобални инвеститори“, каза Чобанова и посочи, че Европа се нуждае и от двата типа.

Тя изтъкна, че нашите банки са печеливши и устойчиви, но при тях остават препятствия – фрагментацията на банковия пазар, недостатъчното отчитане на европейските особености при прилагането на международните стандарти, понякога прекомерната сложност на правилата.

„За да преодолее всички тези пречки, през първото тримесечие на 2027 г. ЕК ще предложи пакет от мерки за по-добра интеграция на банковия пазар, по-пропорционални изисквания и по-прости правила“, обяви Чобанова и уточни, че за да се отговори на бъдещите потребности, трябва да се осигури по-добрата връзка между капиталовите пазари и дългосрочните инвестиции.

Ръководителят на Представителството на ЕК в България посочи още: „В България предприятията продължават да разчитат основно на банковото крнедитиране, но то трябва да бъде допълнено и от други форми на финансиране, особено за компаниите, които имат потенциал за растеж. Именно тук е конкретната полза от интеграцията на европейските капиталови пазари – по-добър достъп до рисков и дялов капитал и по-добри възможности за привличане на дългосрочни инвеститори“.

Цифровото евро има значение и за европейския суверенитет на плащанията, каза още Чобанова.