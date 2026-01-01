Сигналите за бомби на борда на двата самолета, пристигнали в София от Бергамо и Дъблин, са получени с един имейл около 10:35 ч., съобщиха от „Гранична полиция“. При извършените проверки и на двата самолета бомби не са открити.

След получаването на сигнала е задействана стандартната процедура. Самолетът от Бергамо е кацнал в 11:10 ч. Извършена е пълна проверка, при която бомба не е открита.

В същия имейл е имало сигнал и за бомба в самолет, пристигащ от Дъблин. Той е кацнал в 13:30 ч., а проверката му е приключила в 14:50 ч. Бомба не е открита, уточниха от „Гранична полиция“.

По-рано министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев съобщи пред журналисти в Перник за бомбените заплахи спрямо двата самолета. Той поясни, че те не са отклонявани към друго летище и при проверките не са установени взривни устройства. Всички институции са действали по протокол, посочи министърът и призова хората да бъдат спокойни.

Нова вълна от сигнали за бомби: Проверяват летище „Васил Левски“ и училища

И.д главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов също коментира бомбени заплахи към различни институции, както и към самолет, свързан с летище София, са получени днес.

Николов обясни, че сигналите отново са свързани с твърдения за поставени взривни устройства, а по случая с вчерашната заплаха все още се установява конкретният подател. Той припомни, че при предишни подобни случаи са били установени имейл адреси, от които са изпращани съобщенията, като IP адресите са били на територията на други европейски държави.

„Неприятното е, че вече започнаха да включват и някои от авиокомпаниите, при което се налага да се променя курсът на самолета и да се предприемат съответните мерки“, посочи главен комисар Николов.

Пътник, който е бил на борда на самолета, разказа пред Vesti.bg, че 30 минути преди да кацнат, капитанът ги е предупредил, че ще има проверка.

„Съобщиха ни, че ще кацнем на отдалечена писта по оперативни съображения. Всички да слезем един по един и да оставим багажа в самолета“, разкрива пътникът.

Служители на Специализирания отряд за борба с тероризма (СОБТ) и Гранична полиция са извършили мащабна проверка с кучета, след което на пътниците им е било разрешено да си вземат багажа и са били откарани с бусове до терминала.

През цялото време не е имало паника.

Той увери, че служителите действат по установен протокол и реагират на всеки постъпил сигнал. Към момента няма данни за конкретни терористични намерения или действия. Мерките за сигурност на летищата са засилени, като се поддържа постоянна готовност за реакция.