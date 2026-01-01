Сигнали за поставени взривни устройства са получени в Съдебните палати в Стара Загора, Ловеч и Хасково, както и в редица други обществени сгради в страната. В Търговище полицията е проверила две институции, но взривни устройства не са открити. Бомбени заплахи са отправени и към училище и две детски градини в Димитровград.

Стара Загора

Сигнал за поставено взривно устройство в Съдебната палата в Стара Загора е получен на електронната поща на Окръжната прокуратура в Стара Загора, съобщиха от Окръжния съд. Заради сигнала всички институции, помещаващи се в сградата, преустановяват дейността си. Съдебната палата ще остане затворена до 13:00 часа днес, уточниха от пресцентъра.

Насрочените за днес дела, по които не е проведено съдебно заседание, се отлагат за ново разглеждане, за което страните ще бъдат призовани.

Това е пореден сигнал за взривно устройство в Съдебната палата в Стара Загора. През октомври имаше няколко получени сигнала за взривни устройства.

Отново сигнали за бомби в страната

Ловеч

Отново поради сигнали за взривни устройства бяха евакуирани служители от обществени сгради в Ловеч, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР в Ловеч.

Сигналите са получени около 10:30 часа на електронните пощи на Областната администрация, Националната агенция за приходите и Окръжен съд – Ловеч. Служителите са евакуирани.

От Окръжния съд в Ловеч съобщиха, че на официалния имейл адрес са получени две заплахи за поставено взривно устройство в сградата. Очаква се работата в Съдебната палата да бъде възстановена след 13:00 часа.

БТА припомня, че и вчера постъпиха такива сигнали, като през последните седмици са почти ежедневие.

Търговище

Сигнали за бомбени заплахи, получени по електронната поща в две институции в централната част на Търговище, са проверени от полицията. При извършените проверки взривни устройства не са установени. Това съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР в Търговище.

Сигналите са били адресирани до съответните институции, които са уведомили органите на реда в града. След получаването им са насочени полицейски екипи, извършили проверки по установената процедура, допълниха от Областната дирекция.

Временно, докато бъдат проверени помещенията, служители на институциите, помещаващи се в сградата на Областната администрация, бяха изведени от нея, за пореден път.

По данни на Областната дирекция на вътрешните работи в Търговище изтъкнаха, че от 1 юли тази година до момента има образувани девет досъдебни производства по чл. 326 от Наказателния кодекс. Извършват се и още две проверки по подобни сигнали.

Хасково

Бомбени заплахи са отправени към сградите на Съдебната палата в Хасково, училище и две детски градини в Димитровград. Сигналите с предупрежденията са получени между 10:30 и 11:00 часа днес, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР (ОДМВР) в Хасково.

Това е втори пореден ден с предупреждение за взривно устройство в Съдебната палата, а както и вчера, то е било получено на електронната поща на Районния съд.

След извеждането на хората и извършването на предвидените по протокол проверки, които не са установили наличие на реална заплаха, административните ръководители на съответните институции са подписали протоколите, след което работата е продължила.

Пловдив

В Пловдив са получени сигнали за бомби в сградите на прокуратурата, на Съдебната палата и на Община Пловдив, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в града.

Сутринта на електронните пощи на различните институции са получени имейли със заплашително съдържание. От полицията посочиха, че е започнала стандартната процедура, разписана в такива ситуации. Извършва се проверка от органите на реда, започнала е и евакуация на служителите, докато трае проверката в сградите на прокуратурата и на Община Пловдив. Съдебната палата не е прекъсвала работа, а служителите в прокуратурата вече са в сградата, посочиха от пресцентъра на полицията.