Отново сигнали за бомби в страната.

Сигнал за поставено взривно устройство в Съдебната палата в Стара Загора е получен около 10:50 часа на електронната поща на Окръжната прокуратура в Стара Загора, съобщиха от Окръжния съд.

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Заради сигнала всички институции, помещаващи се в сградата, преустановяват дейността си. Съдебната палата ще остане затворена до 14:30 часа, уточниха от съда.

Насрочените за 9 октомври дела, по които не е проведено съдебно заседание, се отлагат за ново разглеждане, за което страните ще бъдат призовани.

Сигнал за взривно устройство в Съдебната палата в Стара Загора бе получен два пъти през тази седмица. Сигнал за поставено взривно устройство е получен около 11:00 часа в Съдебната палата в Сливен. Всички служители са евакуирани, а сградата е оградена с лента.

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Сигналът е получен по електронната поща на съдебния администратор и съдържа заплаха за поставено взривно устройство и убийство на хора. Това съобщи говорителят на Окръжния съд в Сливен Надя Гангалова.

"Извършват се проверки от полицията. За служителите е обявен час за връщане в сградата - 13:00 часа", посочи Гангалова. По думите ѝ през тази седмица подобни сигнали са получавани почти всеки ден, с изключение на четвъртък.