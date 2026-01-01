Нови сигнали за бомби в страната. Шест сигнала за поставени взривни устройства са получени в Монтана и Берковица, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

Заплахите са пристигнали между 11:40 и 13:00 часа на електронните пощи на Окръжния съд в Монтана, общинската болница в Берковица, Регионалната дирекция “Социално подпомагане“, Общинската дирекция „Социално подпомагане“ в Монтана и детските градини „Незабравка“ и „Здравец“ в Монтана.

Нови сигнали за бомби в страната

При всеки от случаите служителите, посетителите и децата са изведени от сградите. След извършените проверки и установяването, че няма взривни устройства, съответните институции са се върнали към работата си. В сградата на Съдебната палата в Монтана, в която се помещават Окръжният съд и Окръжната прокуратура, работата е възобновена след двучасова пауза заради проверката.

От Окръжния съд посочиха, че през тази седмица в съда няма дела с висок обществен интерес. От полицейската дирекция в Монтана съобщиха, че вчера в региона е имало пет подобни заплахи срещу институции, една от които е Окръжният съд, а в понеделник - четири заплахи.

Работи се по разкриване авторите на тези заплахи по електронната поща, но те са подадени от места извън България и това забавя разкриването им.

Сигнал за поставено взривно устройство в Съдебната палата в Стара Загора е получен около 11:30 часа на електронната поща на Окръжната прокуратура в Стара Загора, съобщиха от Окръжния съд.

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Заради сигнала всички институции, помещаващи се в сградата, преустановяват дейността си. Съдебната палата ще остане затворена до 17:00 часа днес, уточниха от пресцентъра.

Насрочените за 7 октомври дела, по които не е проведено съдебно заседание, се отлагат за ново разглеждане, за което страните ще бъдат призовани.