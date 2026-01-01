От началото на годината до края на юли в България са регистрирани 502 случая на морбили в 11 области на страната. Това съобщиха от Министерството на здравеопазването.

Най-много заболели има във Враца – 238, следвана от Плевен – 158, Ловеч – 77, Монтана – 11, София-град – 8, Варна – 3, Русе – 3, както и по един случай във Видин, Перник, София област и Търговище.

По данни на здравното министерство 415 от заболелите са деца. От тях 250 не са били ваксинирани поради ненавършена възраст или други причини, а при 41 души имунизационният статус не е известен. За останалите има данни, че са били имунизирани.

В опит да бъде ограничено разпространението на заболяването, от началото на епидемичното разпространение в страната са поставени 56 454 ваксини срещу морбили, паротит и рубеола.

17 нови случая за седмица

Над 100 случая на морбили в България, МЗ с предупреждение преди празниците

По данни на Националния център по заразни и паразитни болести през последната седмица са регистрирани 17 нови случая на морбили.

За сравнение, през периода януари – юли 2025 г. в България е бил отчетен само един случай на заболяването.

Как се предава морбили?

Ваксинацията срещу морбили, паротит и рубеола е задължителна в България.

Морбили, известно още като дребна шарка, е силно заразно вирусно заболяване. Вирусът се разпространява по въздушно-капков път при говорене, кашляне, кихане, издишване или плач и най-често се предава при близък контакт в затворени помещения, училища и обществения транспорт.

Инкубационният период е между 11 и 21 дни, като най-често е около две седмици. Заболяването започва с повишена температура, хрема, кихане, сълзене на очите, чувствителност към светлина и силна кашлица, а впоследствие се появява характерният кожен обрив. Морбили може да доведе и до сериозни усложнения, предупреждават от Министерството на здравеопазването.