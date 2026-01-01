Общо 101 са регистрираните случаи на морбили в България, съобщиха от Министерството на здравеопазването. Заболяването е установено в пет области на страната.

Най-много заразени има във Враца - 80. Случаи са отчетени още в областите Плевен (12), Ловеч (6), София-град (2) и София-област (1).

По-голямата част от заболелите - 89%, са деца. Възрастните пациенти са 11 на брой, на възраст между 19 и 53 години.

Данните показват, че повече от половината заразени не са ваксинирани, а при седем души имунизационният статус остава неизвестен. При останалите има информация за поставена ваксина.

От началото на разпространението на заболяването в страната са поставени над 13 000 ваксини срещу морбили, паротит и рубеола. Най-голям брой имунизации са извършени в областите София-град (2291), Пловдив (1243), Бургас (1045) и Враца (768).

Във връзка с предстоящите празници от здравното министерство напомнят, че морбили е силно заразно заболяване. Оттам препоръчват да се избягват контакти с болни, особено от хора, които не са ваксинирани или не са преболедували, за да се намали рискът от заразяване.

Морбили (дребна шарка) е остро, силно заразно вирусно заболяване, което се предава по въздушно-капков път при кашляне, кихане или говорене. Смята се за едно от най-заразните инфекции – един болен може да зарази до 9 от 10 неимунизирани контактни лица.

Заболяването протича след инкубационен период от около 10–14 дни. Началните симптоми са висока температура, кашлица, хрема и зачервени очи, последвани от характерен червен обрив, който започва от лицето и се разпространява по цялото тяло.

Въпреки че в повечето случаи протича без усложнения, морбили може да доведе до сериозни състояния като пневмония, отит и възпаление на мозъка, особено при малки деца и хора с отслабен имунитет.

Най-ефективната защита срещу заболяването е ваксината срещу морбили, част от комбинираната ваксина морбили-паротит-рубеола (МПР), която осигурява надежден имунитет.