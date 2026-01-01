Нови пет случая на морбили са регистрирани, а общият брой на пациентите, заразени с морбили, към 8 април т.г. става 99, показват данните, публикувани на сайта на Министерството на здравеопазването. Петте новорегистрирани случая са на деца на възраст от две до 14 г., всички са от областите Враца и Ловеч.

В България имунизацията срещу морбили е задължителна и трябва да бъде направена на 13-месечна възраст и в годината на навършване на 12-годишна възраст на детето. Морбили (дребна шарка) е остро инфекциозно заболяване, характеризиращо се с обща интоксикация, възпаление на лигавицата на горните дихателни пътища, характерен кожен обрив и често настъпващи усложнения, пише на сайта на Столичната регионална здравна инспекция.

Морбилният вирус се отделя във въздуха при говор, издишване, кихане, кашляне и плач, а заразата се предава при контакт с болен, на разстояние 1-2 метра, в закрити помещения. Инкубационният период е средно 12-14 дни.