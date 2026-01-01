България и Китай трябва да развиват отношенията си чрез конкретни икономически резултати – повече инвестиции, модерна индустрия, нови технологии и устойчиво партньорство. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев по време на среща с посланика на Китай в България Дай Цинли, съобщиха от Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията.

По време на разговора двамата обсъдиха възможностите за разширяване на двустранното икономическо и инвестиционно сътрудничество, увеличаването на българския износ за Китай, реализирането на съвместни проекти и подготовката на 19-ата сесия на Българо-китайската междуправителствена смесена комисия за икономическо сътрудничество.

„Искаме отношенията между България и Китай да се развиват на основата на конкретни икономически резултати – повече инвестиции, модерна индустрия, нови технологии и устойчиво партньорство. Именно това е нашата обща цел“, заяви Пулев.

Засилен интерес от китайски компании

По време на срещата беше отбелязано, че през последните месеци се наблюдава засилен интерес от китайски компании към България.

По думите на министъра усилията на правителството са насочени към превръщането на този интерес в реални инвестиционни проекти с висока добавена стойност, които да създават качествени работни места, да насърчават технологичния трансфер и да повишават конкурентоспособността на българската икономика.

Пулев подчерта още, че Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията работи за подобряване на инвестиционната среда и по-ефективно институционално обслужване на стратегическите инвеститори чрез единна координация на инвестиционните процеси.

Подготовка за икономическата комисия в Китай

Вицепремиерът заяви, че правителството на министър-председателя Румен Радев ще продължи политиката за задълбочаване на стратегическото партньорство с Китай.

„Всички политики и приоритети на министър-председателя ще бъдат запазени. Можете да разчитате на нашата пълна подкрепа. Целта ни е да надградим постигнатото и да превърнем добрия политически диалог в повече инвестиции, индустриални проекти и технологично сътрудничество“, каза той.

По време на срещата беше отчетен потенциалът за разширяване на сътрудничеството в сфери като енергетиката, инфраструктурата, декарбонизацията и транспорта. Обсъдени бяха и възможностите за нови партньорства между български индустриални зони и водещи китайски компании.

Акцент в разговора беше и подготовката на следващото заседание на Българо-китайската междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество, което ще се проведе през есента в Китай.

„Предстоящото заседание е отлична възможност да дадем нов импулс на двустранните икономически отношения и да разгледаме конкретни проекти“, подчерта Пулев.

От своя страна посланикът на Китай Дай Цинли потвърди готовността на китайската страна да продължи да насърчава инвестиционното и икономическото сътрудничество с България. Тя заяви, че китайското посолство ще оказва съдействие за реализирането на съвместни проекти и за задълбочаването на партньорството между бизнеса и институциите на двете държави.