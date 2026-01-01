Президентът Доналд Тръмп възобнови геополитическия спор около Арктика, прогнозирайки, че Гренландия ще премине под американски контрол преди приключването на президентския му мандат през 2029 г., пише Newsweek, предава Vesti.bg

Подобни изявления, като направеното в петък по време на телефонно интервю с водещия на Real America's Voice Стив Грубер, в миналото са предизвиквали бърза съпротива от страна на гренландските представители, датските власти и водещи членове на Конгреса.

„Направих прогноза в това предаване, че преди да напуснете поста си, Гренландия ще бъде под нашия оперативен контрол“, каза Грубер.

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„Тя все още е изключително важна за защитата на Западното полукълбо“, заяви Грубер.

Тръмп отговори: „Те искат да направят нещо много важно. Гренландия е важна от наша гледна точка, а не от тяхна. Всъщност трябва да направите този зaлог“.

Администрацията рамкира натиска за Гренландия през призмата на националната сигурност, цитирайки ескалиращата стратегическа конкуренция с Русия и Китай в Арктика. Като най-големия остров в света, Гренландия заема жизненоважен географски коридор между Северна Америка и Европа.

Съединените щати вече поддържат стратегическо войсково присъствие на острова чрез космическата база „Питуфик“, която поддържа критични операции за предупреждение при ракетни атаки и космическо наблюдение. Територията притежава и огромни резерви от редкоземни и критични минерали, от съществено значение за модерните технологии и веригите за доставки в отбраната.

Отхвърляне от Гренландия и Дания

Гренландските лидери и жители категорично отхвърлиха претенциите на администрацията, подчертавайки правото на острова на самоопределение според международното право.

Орла Йолсен, жител на Гренландия, който се изказва публично относно суверенитета на острова и отношенията със САЩ, отхвърли прогнозата на Тръмп, пишейки в X в събота: „Това няма да се случи. Точка. #StandwithGreenland“.

Премиерът на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен отдавна критикува риториката на Тръмп, като през януари написа, че островът „не се продава“.

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„Гренландия не иска да бъде собственост на Съединените щати. Гренландия не иска да бъде управлявана от Съединените щати. Гренландия не иска да бъде част от Съединените щати“, каза той.

В скорошно интервю с журналистката Кейти Курик сенатор Марк Кели от Аризона припомни разговори с Нилсен и премиера на Дания Мете Фредериксен в разгара на натиска на Тръмп за Гренландия. Кели заяви, че лидерите са били „очевидно“ ядосани и са питали американските сенатори дали Тръмп ще се опита да нахлуе на острова. „Премиерът на Гренландия ми каза, че децата в Гренландия вече се страхуват от американците“, каза Кели.

Йолсен потвърди това настроение в публикация в X в неделя, пишейки: „Сенатор Кели: 'Премиерът на Гренландия ми каза, че децата в Гренландия вече се страхуват от американците.' Мога да потвърдя, че това е вярно. Благодарим ви, сенаторе, че казвате истината“.

Датското ръководство поддържа също толкова твърда позиция. По-рано тази година Фредериксен директно коментира предложението.

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„Позицията на Съединените щати, че искат да притежават и превземат Гренландия, е добре известна. Надявам се да е също толкова добре известно навсякъде, че това няма да се случи“, каза тя.

Като самоуправляваща се територия в рамките на Кралство Дания, и двете правителства поддържат становището, че бъдещето на острова зависи единствено от неговото население, като многократно отхвърлят всяко понятие за покупка или анексиране.

Отпор от републиканците в Конгреса

Натискът на Тръмп за Гренландия предизвика и необичайно остра критика от някои републикански законодатели, няколко от които аргументираха, че тази риторика застрашава отношенията със съюзниците от НАТО.

Конгресменът Дон Бейкън от Небраска се очерта като най-гласовития критик на идеята от страната на Републиканската партия. След като Тръмп поднови претенциите си за Гренландия на срещата на върха на НАТО през юли, Бейкън обвини президента, че вреди на отношенията на САЩ със съюзниците.

„Глупавите коментари на президента за Гренландия ни вредят изключително много в Европа“, написа конгресменът.

„Гренландия и Дания са съюзници в НАТО. Дания се бори рамо до рамо с нас в Афганистан. Заплахите на Тръмп силно отслабиха доверието, което европейците имаха към САЩ от периода след Втората световна война насам. Спрете с глупостите“, написа той.

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През януари Бейкън предупреди, че всеки опит за нахлуване в Гренландия би бил „пълна глупост“ и загатна, че би клонял към подкрепа за импийчмънт, ако Тръмп осъществи подобен план. По-късно той нарече аспекти от кампанията на Тръмп за Гренландия „неморални“ и описа поведението на президента по въпроса като „много срамно“.

В даден момент Бейкън предупреди, че опитът Гренландия да бъде принудена да влезе в състава на САЩ „би бил краят на неговото президентство“ и аргументира, че републиканците ще трябва да се противопоставят на Белия дом, ако въпросът ескалира.

Сенатор Том Тилис от Северна Каролина също публично постави под съмнение стратегията на Тръмп за Гренландия.

По-рано тази година той заяви, че всеки опит за завземане на територия, принадлежаща на суверенна нация, ще се сблъска със значителна опозиция в Конгреса. Той добави, че законодателите най-вероятно ще се обединят срещу всяко действие, което прилича на „незаконно отнемане“ на Гренландия, и критикува онези, които смятат идеята за реалистична.

„Действителното изпълнение на каквото и да е, което би включвало отнемане на суверенна територия от суверенна държава, смятам, че ще срещне доста сериозна опозиция в Конгреса“, каза Тилис.

Преди това Тилис заяви, че законодателите най-вероятно ще се противопоставят на всеки опит за придобиване на Гренландия със сила.

Други републиканци изразиха подобни притеснения. Лидерът на мнозинството в Сената Джон Тюн заяви, че военните действия не са опция, докато сенатор Лиза Мърковски от Аляска аргументира, че Конгресът трябва да подкрепи суверенитета на Гренландия. Сенатор Мич Макконъл от Кентъки постави под въпрос какво толкова на САЩ им трябва от Гренландия, което вече да не могат да получат чрез съществуващите споразумения с Дания и Гренландия.

Съществуващи пактове и стратегически реалности

Въпреки че експертите по отбрана признават нарастващото стратегическо значение на Арктика на фона на разширяващата се руска военна инфраструктура и китайските регионални интереси, критиците настояват, че съществуващите пактове за отбрана с Дания вече осигуряват необходимия достъп, без да се изисква териториално придобиване. Въпреки широкия отпор у у дома и в чужбина, администрацията остава твърда в своите прогнози.